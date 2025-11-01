อนัตตาบารมี บริการจัดงานศพครบวงจรแนวใหม่ ยกระดับสู่ FuneralTech พร้อมโมเดลงานศพรักษ์โลก
ในวันที่ “ความสูญเสีย” มักมาพร้อมกับความไม่พร้อม ทั้งในใจและในชีวิตจริง บริษัท สิริมงคล รับทรัพย์ ร่ำรวย จำกัด ภายใต้การบริหารของ ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ได้เปิดตัวแบรนด์ “อนัตตาบารมี” บริการจัดงานศพครบวงจรแนวใหม่ ที่ยึดหัวใจหลักคือ “คุณจัดการความรู้สึก เราจัดงานแทนคุณ” แนวคิดนี้สะท้อนถึงความเข้าใจลึกซึ้งใน “ความเศร้า” ของผู้สูญเสีย และการเปลี่ยน “งานศพ” ให้กลายเป็น “พิธีแห่งความรักและการจากลาอย่างมีคุณค่า”
ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล เปิดเผยว่า แบรนด์ “อนัตตาบารมี” ออกแบบขึ้นเพื่อให้ทุกครอบครัวได้รู้สึกว่า “ไม่ได้อยู่ลำพังในวันที่ต้องสูญเสีย” ทีมงานทุกคนได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจทั้งมิติของพิธีกรรมและมิติของความรู้สึก โดยในทุกงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ดูแลตลอดพิธี เสมือนเป็นคนในครอบครัวของผู้วายชนม์ หลายคนคิดว่างานศพเป็นเพียงงานจัดการศพ แต่สำหรับผม มันคือภารกิจแห่งหัวใจ ที่เราต้องทำให้ดีที่สุดในครั้งเดียว เพราะมันไม่มีโอกาสแก้ตัว ทั้งนี้ สิริมงคล รับทรัพย์ ร่ำรวย ตั้งเป้าพัฒนาวัดต้นแบบ ภายใน 3 ปี พร้อมขยายเครือข่ายการบริการทั่วประเทศ และผลักดัน “FuneralTech Platform” ให้เป็นระบบกลางด้านงานศพของไทย
“อีกหนึ่งความโดดเด่นของอนัตตาบารมี คือแนวคิด “งานศพรักษ์โลก (Zero-Waste Funeral)” ซึ่งมุ่งลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพิธีศพแบบดั้งเดิม โดยแทนที่จะใช้ดอกไม้สดจำนวนมากที่ต้องทิ้งหลังงาน บริษัทเลือกใช้ดอกไม้ต้นไม้จริง หรือ “พวงหรีดรีไซเคิล” ที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ พร้อมใช้ QR Code แทนสมุดลงชื่อและซองเงินสด เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ อนัตตาบารมี กำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม FuneralTech Application ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ครอบครัวสามารถจองวัดและศาลาได้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบคิวและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และวางแผนพิธีศพของตนเอง (Pre-need Planning) ระบบจะเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ตั้งแต่รูปแบบพิธี เพลงที่อยากให้เปิด ไปจนถึงข้อความสุดท้ายที่อยากฝากไว้กับคนรัก” ดร.ษรัญพัฒน์ กล่าว
นอกจากงานศพมนุษย์แล้ว อนัตตาบารมียังขยายบริการสู่ “พิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง” เพื่อตอบแทนความรักของเจ้าของที่มีต่อสัตว์เลี้ยงอย่างสุดหัวใจ พิธีจัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น โดยมีค่านิยม 6 ประการของอนัตตาบารมี ได้แก่ 1.ทุกงานศพคือครั้งสุดท้ายของใครบางคน, 2.เบื้องหลังความเรียบร้อย คือหัวใจที่อ่อนโยน, 3.เราทำงานกับความสูญเสีย แต่ส่งมอบความทรงจำ, 4.ความสงบของเรา คือกำลังใจของเจ้าภาพ, 5.การให้เกียรติผู้จากไป คือการเคารพชีวิต 6.เราอาจเป็นผู้ให้บริการ แต่ลูกค้าจดจำเราในฐานะคนที่อยู่เคียงข้างวันสุดท้าย
“อนัตตาบารมี” นำเสนอรูปแบบใหม่ของการจัดงานศพในแนวคิด One Price – One Heart คือ “จ่ายครั้งเดียวจบ ครบทุกค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าแอบแฝง” ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามงบประมาณและความต้องการ ได้แก่ แพ็กเกจเรียบง่าย สบายใจ ราคา 169,000 บาท และแพ็กเกจเพื่อการจากลาที่งดงาม ราคา 269,000 บาท โดยครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นค่าศาลา ค่าซองพระ ดอกไม้ เครื่องไทยธรรม อาหารเลี้ยงแขก โต๊ะหมู่ เครื่องเสียง เจ้าหน้าที่ และพิธีฌาปนกิจ
สอบถามข้อมูลติดต่อ บริษัท สิริมงคล รับทรัพย์ ร่ำรวย จำกัด โทร. 08-0929-4545 LINE : @sirimonkol เว็บไซต์ : www.sirimonkolgroup.com