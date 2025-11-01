ตชด. ปั้น เด็กชายแดนติดทีมชาติ ส่งมอบสนามกีฬา ร.ร.แห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง แห่งที่ 3

ตชด. ปั้น เด็กชายแดนติดทีมชาติ จับมือ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศกีฬา ส่งมอบสนามกีฬา อุปกรณ์ในโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชน แห่งที่ 3 ของประเทศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา ซึ่งเป็นตัวแทน นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธน บุญอุบล ผกก.ตชด.ที่ 14 คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชน
ร่วมกันส่งมอบสนามกีฬา และไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“
โดยก่อนพิธี ตัวแทนเด็กนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ได้กล่าวแสดงความไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พร้อมยืนสงบนิ่ง
ภายหลัง พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา ร่วมกันมอบสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับเด็กและคุณครู
สำหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัว และการมีส่วนร่วม ของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา
โดยภายในงานนี้ นอกจากเป็นการส่งมอบสนามกีฬาที่ปรับปรุงไว้เพื่อให้เด็ก และ เยาวชน ประชนชนได้ออกกำลังแล้ว ยังมีนักกีฬา ทีมชาติไทย ทั้ง มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทอง และเงิน โอลิมปิค ภัทรพงศ์ ยุพดี อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย มาร่วมเปิดคลินิค สอนกีฬาให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ด้วย
สำหรับ โครงการ โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง เป็นกิจกรรมที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล และ สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล มุ่งหวังให้เด็กเยาวชนมีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ ในอนาคต