ลุงโชเฟอร์แท็กซี่วัย 79 ปี ลืมปิดวาล์วแก๊ส NGV หลังเติม เพลิงลุกไหม้วอดทั้งคัน
เมื่อเวลา 10.02 น. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ร.ต.ท.กอบกิตติ์ สุขวุฒิยา รอง สว.(สอบสวน) รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ ปากซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว สั่งการให้สายตรวจ สน.ลาดพร้าว รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยหัวหมากพบ นายอรรถพล สงวนนามสกุล อายุ 79 ปี
จากการตรวจสอบทรัพย์สินเสียหาย เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นรถเช่ารายวัน ชื่ออู่รถเช่าแท็กซี่ของเจ๊เพชร ถูกเพลิงเผาไหม้วอดเกือบทั้งคัน ภายหลังจาก 10 นาทีเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เพลิงไหม้ดังกล่าวสงบลง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นห้องพักผู้โดยสารได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากผู้ขับขี่แท็กซี่ลืมปิดวาล์วแก๊ส NGV บริเวณท้ายรถ เบื้องต้นอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างละเอียดต่อไป