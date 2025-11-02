สุโขทัย 6 อำเภอ น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน จังหวัดสุโขทัย ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ด้วยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยวัดปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่ 345.40 มม. ณ สถานี ทต.ทุ่งเสลี่ยม ซึ่งฝนที่ตกหนักดังกล่าวส่งผลให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร เบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 6 อำเภอ 24 ตำบล 51 หมู่บ้าน ดังนี้
1.อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ดังนี้ ต.บ้านแก่ง ม.1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 ต.สารจิตร ม.6, 11 ต.ศรีสัชนาลัย ม.5
2.อำเภอเมืองสุโขทัย รวม 6 ตำบล 8 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ดังนี้ ต.ปากแคว ม.2, ม.9 (พื้นที่ซอยตะเภา, ซอยโรงน้ำปลา, ซอยคลองปากแคว, ซอยริมยม) ต.ตาลเตี้ย ม.1 ต.เมืองเก่า ม.6 ต.บ้านสวน ม.9 ต.วังทองแดง ม.4 ต.ธานี (ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย, ธ.ก.ส., เรือนจำ) ชุมชนวังหิน น้ำท่วมขังบริเวณบ้านตามวล หลังโกดังกองช่าง (บ้านตรงประปาน้ำลดแล้ว) ชุมชนบางแก้ว ท่วมขัง ซ.ยายชื่น และ ซ.บางแก้ว 6 ชุมชนวิเชียรจำนงค์ ท่วมขัง ซ.อีโฟน ซ.มหาศรานนท์ 1-2 และ ซ.ทองเนียม (บางบ้านน้ำเข้าบ้าน)
ชุมชนประชาร่วมใจ น้ำท่วมเฉียบพลันทุกซอย กำลังสูบระบายน้ำ ชุมชนคลองตาเพชร ท่วมขัง ซ.บาลเมือง 6, 7, 9, 10 และท้าย ซ.วิเชียรจำนงค์ บ้านเรือน 4-5 หลังได้รับผลกระทบ ชุมชนตาลเดี่ยว ท่วมขังบริเวณบ้านพี่นัย กำลังสูบน้ำออก ชุมชนพระแม่ย่า น้ำท่วมเฉียบพลัน ถ.ศรีอินทราทิตย์ทั้งเส้น ยังไม่ลด ชุมชนเลอไท น้ำรอระบายบริเวณสามแยก ซ.บ้านพี่เร่ ซ.สุกัญญา และ ซ.บ้านป้าทม ชุมชนร่วมพัฒนา ท่วมขัง ซ.ร่วมพัฒนา 3 ครึ่งซอย น้ำลดต่อเนื่อง ชุมชนคูหาสุวรรณ น้ำท่วมเฉียบพลัน ซ.ยายพร ซ.ศาลเจ้า และ ซ.อิ่มขันต์ เร่งสูบน้ำออก
3.อำเภอทุ่งเสลี่ยม รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ดังนี้ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล ม.1 (น้ำท่วมวัดใหญ่ชัยมงคลและบ้านเรือนประชาชน) ต.ไทยชนะศึก ม.5 (น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ม.1, ม.2, ม.9, ม.11
4. อำเภอศรีสำโรง รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้ ต.นาขุนไกร ม.3, 4 ต.คลองตาล (น้ำท่วมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์) ต.สามเรือน ม.10 ต.วังทอง ม.8
5.อำเภอสวรรคโลก รวม 7 ตำบล 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ต.ป่ากุมเกาะ ม.2, 4 ต.คลองยาง ม.4, 5, 7, 8 ต.ท่าทอง ม.2 ต.ย่านยาว ม.2, 5, 6 ต.เมืองบางยม ม.4 (น้ำท่วมวัดท่าเกษม) ต.เมืองบางขลัง ม.4, 7, 9 ต.หนองกลับ ม.3, 6
6.อำเภอกงไกรลาศ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน คือ ต.ไกรใน ม.3
แนวโน้มสถานการณ์ ปัจจุบันน้ำยังคงท่วมขังในบางพื้นที่ อยู่ระหว่างการระบายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดว่าน้ำจะทยอยลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่มในระยะนี้
ขณะที่การให้ความช่วยเหลือนั้น ทางอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน โดยแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขนของขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมเครื่องจักรสาธารณภัย เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ มอบน้ำดื่ม เวชภัณฑ์ และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป