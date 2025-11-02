กรุงเทพฯฉ่ำ ฝนตกหนักหลายเขต เพชรเกษม-พระราม2 น้ำท่วมสูง

กรุงเทพฯฉ่ำ ฝนตกหนักหลายเขต เพชรเกษม-พระราม2 อ่วม น้ำท่วมสูง มีงานขุดเจาะท่อ อุบัติเหตุรถตกข้างทาง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หลังจาก เพจ จส.100 รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณเขตหนองเเขม บางเเค บางบอน ภาษีเจริญ จอมทอง บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ สาทร บางรัก พระโขนง ประเวศ บางนา ลาดกระบัง บางกะปิ สะพานสูง คันนายาว เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตบางแค 61 มม.
ล่าสุด จส.100 รายงานเพิ่มเติมว่า เวลา 15.37 น. ถนนพระราม 2 ขาออก ช่วงต้นถนนก่อนถึงด่านดาวคะนอง มีน้ำท่วมขังผิวจราจรช่องทางขนาน (cr.RT@muffinluffy)
นอกจากนี้ยังรายงานว่า เวลา 15.55 น. จากแยก ซอยเพชรเกษม69 เข้ามาในอินทาปัจ 13 ก่อนถึงแยกสะพานข้ามคลองภาษีเจริญข้ามไปวัดม่วง น้ำท่วมสูงและมีงานขุดเจาะท่อระบายน้ำ มีรถตกลงข้างทาง (cr.RT@jukigaka)