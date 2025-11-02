ผัวเขมรทะเลาะเมีย ก่อนพบเป็นศพทั้งคู่ในห้อง ฝ่ายชายผูกคอดับ หลังปลิดชีพฝ่ายหญิง
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ร.ต.อ.คมกริช กาญจนชาติ รองสว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข รับแจ้งจากผู้พักอาศัยในคอนโดฯ มีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายออกมาจากภายในห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จึงเดินทางมาตรวจสอบ พร้อมแพทย์นิติเวช รพ.จุฬา เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงห้องที่เกิดเหตุ ก็มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในห้อง ส่วนประตูถูกล็อกจากด้านใน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการงัดประตูเข้าไป พบศพหญิง อายุ 31 ปี สภาพศพนอนหงายบนพื้นห้อง และที่วงกบหน้าต่าง พบศพชายชาวกัมพูชา อายุ 36 ปี ใช้เชือกผูกคอตนเองเสียชีวิตในท่ายืน
จาการตรวจสอบในที่เกิดเหตุทราบว่า เวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม ได้ยินเสียงทั้ง 2 ทะเลาะกัน และออกมาทะเลาะกันหน้าห้อง หลังจากนั้นผู้ชายได้ลากตัวผู้หญิงเข้าไปภายในห้อง หลังจากนั้นเสียงเงียบไป เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตจึงได้ส่งไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ด้านนายอัญวุฒิ โพธิ์อำไพ มูลนิธิร่วมกตัญญู กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เริ่มด้วยพี่สาวชาวบุรีรัมย์ติดต่อน้องไม่ได้ จึงเดินทางมาที่ห้อง และได้กลิ่น จึงได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.อุดมสุขและมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าเปิดห้อง และได้พบศพหญิงสาวที่พื้น และพบชายชาวกัมพูชา แขวนคออยู่ เบื้องต้น ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบชายกัมพูชาใช้ของแข็งฟาดหญิงสาวก่อนลากเข้าห้องไป