คืบหน้าถนนสามเสนทรุด 2 พ.ย.ยังไม่คืนพื้นที่ เร่งสร้างถนนชั่วคราว ใช้เป็นทางเข้าวชิรพยาบาล

คืบหน้าถนนสามเสนทรุด 2 พ.ย.ยังไม่คืนพื้นที่ รฟม.เผยเร่งสร้างถนนชั่วคราว ใช้เป็นทางเข้าวชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อัพเดตความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ประจำวันนี้ (2 พ.ย.) ว่าปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนชั่วคราว เพื่อเป็นทางเข้าสู่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยกำลังดำเนินการเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับทางลาด บริเวณถนนด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติให้เท่ากับพื้นอาคาร รวมถึงได้ทำการสร้างรั้วชั่วคราวตามแนวถนน
ในส่วนหน้าอาคารแฟลตตำรวจ สน.สามเสน กำลังดำเนินการงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร และซ่อมพื้นผิวคอนกรีต รวมถึงยังคงมีการเจาะสำรวจดิน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ สำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้หยุดดำเนินการกิจกรรมที่มีเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนและยังคงติดตาม ตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
การปรับปรุงถนนและการคืนพื้นที่ถนนแบบถาวร จะดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่อไป โดยทางโครงการยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง