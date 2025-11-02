สะพัด พบทหารเขมร เป็นเจ้าของโกดังบ้านหนองจาน ให้คนจีนเช่า ทำออฟฟิศสแกนหน้าฟอกเงิน

สะพัด พบทหารกัมพูชา เป็นเจ้าของโกดัง บ้านหนองจาน ให้คนจีนเช่าทำออฟฟิศสแกนหน้าฟอกเงิน จนท.ไทยเร่งรวมหลักฐาน ขอศาลออหมายจับ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ทหารสัญชาติกัมพูชานายหนึ่งเป็นเจ้าของโกดังในพื้นที่บ้านหนองจาน โดยเปิดให้กลุ่มคนจีนเช่าทำออฟฟิศสแกนหน้าฟอกเงิน
เบื้องต้นชุดปฎิบัติการ ศปอส.ตร.ส่งข้อมูลให้ทหารกัมพูชาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของตัวเองที่เกี่ยวข้องรับผลประโยชน์แล้ว
แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ทางการไทยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอศาลพิจารณาออกหมายจับต่ไป
