แจ้งวัฒนะ ขาเข้า กทม. น้ำท่วมขัง2ช่องทาง รถเคลื่อนตัวช้า จราจรปากเกร็ด เร่งช่วยปชช.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า FM91 Trafficpro โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
จร.ปากเกร็ด รายงาน เช้านี้ 3 พ.ย.68 ถนนแจ้งวัฒนะ มีน้ำท่วมขัง
ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า กทม. มีน้ำท่วมขังผิวการจราจร
สภาพการจราจร รถมีปริมาณมาก เคลื่อนตัวได้ช้า
ขาเข้า บริเวณ หน้าสำนักงานเครื่องจักรกลและการสื่อสารกรมทางหลวง ถึง สะพานข้ามคลองประปา มีน้ำท่วมขัง 2 ช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม.
ขาออก มีน้ำท่วมขังผิวการจราจร สภาพการจราจร ขาออก
รถมีปริมาณปานกลาง เคลื่อนตัวได้
บริเวณ ปากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 ถึงทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะ มีน้ำท่วมขัง 2 ช่องทางด้านซ้าย สูงประมาณ 10-15 ซม.
บริเวณหน้าห้างไทวัสดุ มีน้ำท่วมขัง 2 ช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม.
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ. ปากเกร็ด อยู่ระหว่างอำนวยความสะดวกการจราจร เร่งระบายรถ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรี ประจำเครื่องสูบน้ำบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ เดินเครื่องสูบเต็มกำลัง