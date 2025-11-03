ชายแดนคุมเข้ม ตม.ตาก เผยยอดจับต่างชาติ อพยพจากเคเคปาร์ค 1,598 คน หลังหนีทะลักเข้าไทย

ตม.ตาก ปิดยอดจับกุมชาวต่างชาติ 1,598 คน ที่อพยพจาก เคเคปาร์ค หากพบมีหลบหนีเข้ามาอีก ให้ส่งดำเนินคดีสภ.ใน 5 พื้นที่อ.ชายแดน จ.ตาก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.อ.ชนกานต์ แสงศร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ผบ.ฉก.ราชมนู) กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) เปิดเผยว่า ฉก.ราชมนู ได้รับการประสานจาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ตม.จ.ตาก) เกี่ยวกับการดำเนินการกับบุคคลชาวต่างชาติ/ต่างด้าว ณ สำนักงานฯ สะพานมิตรภาพไทย -เมียนมา แห่งที่ 2 ว่าทาง ตม.จ.ตาก ขอปิดยอดบุคคลชาวต่างชาติ สัญชาติต่างๆ ที่อพยพข้ามมาจากโครงการเคเคปาร์ค( KK Park) ในยอดจำนวน 1,598 คน (ชาย 1,333 คน ,หญิง265 คน ) ในวันที่ 3 พ.ย. 68 เวลา 07.00 น.
สำหรับการจับกุมชาวต่างชาติ/ต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 2 พ.ย.68 ให้ส่งตัวดำเนินคดีตามสถานีตำรวจในท้องที่ ตามขั้นตอนปกติ
ส่วนการดำเนินคดีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ส่งดำเนินคดีใน 5 พื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ประกอบด้วย สภ.ท่าสองยาง สภ.แม่ระมาด สภ.แม่สอด สภ.พบพระ และสภ.อุ้มผาง