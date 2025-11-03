หลักสี่ฝนสูงสุด ชัชชาติ แจงเหตุท่วม ระบบระบายน้ำ กทม.รับได้ 60 มม. หลายจุดพุ่งเกินพิกัด

ผู้ว่าฯชัชชาติ ติดตามสถานการณ์ฝนถล่มทั่วกรุงอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา เขตหลักสี่สูงสุด 131.5 มม. พบน้ำท่วมขังหลายจุด เช้านี้แห้งเกือบหมดแล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์น้ำกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้ ภายหลังฝนตกอย่างหนักในช่วงดึกที่ผ่านมา
นายชัชชาติกล่าวว่า เมื่อคืนฝนตกหนักมาก คาดว่าเป็นฝนที่เกิดจากความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงจากความหนาว ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำดันขึ้นมาที่ กทม. ทำให้มีฝน โดยคืนที่ผ่านมาฝนหยุดตกราวตี 2 ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่ จุดวัดศูนย์ราชการ-ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และจุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.
นายชัชชาติกล่าวต่อไปว่า ตามที่เคยบอกไว้ว่าระบบระบายน้ำของ กทม.ออกแบบไว้ให้รองรับได้ที่ 60 มม. ซึ่งคืนที่ผ่านมาเกิน 60 มม.หลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมมากหลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทม.ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานตลอดทั้งคืน โดยเช้านี้ ณ เวลา 10.00 น. แห้งแล้วแทบทั้งหมด อาจมีท่วมบ้างในซอยย่อย และ จุดที่ยังต้องกังวล และท่วมขังนานเนื่องจากเป็นจุดที่ก่อสร้างถนนและเป็นจุดต่ำ คือถนนช่างอากาศอุทิศ (ซอย 15) เขตดอนเมือง และถนนอ่อนนุช (ซอย 59) ซึ่งต้องวางแผนแก้ไขในระยะยาวต่อไป
สำหรับคาดการณ์ฝนวันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยช่วง 3 วันข้างหน้าปริมาณฝนจะลดลง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังถนน กทม. แบบ Real-time ได้ที่เว็บไซต์ https://weather.bangkok.go.th/Flood/
หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ที่ Line : @traffy fondue หรือโทร 0-2248-5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชม.