กรมอุตุ จับตาพายุลูกใหม่ คัลแมกี จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม 7-9 พ.ย.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนถึงการเฝ้าติดตาม พายุโซนร้อนคัลแมกี (ภาษาเกาหลี แปลว่านกนางนวล) ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยพยากรณ์เบื้องต้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้นลงสู่ทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้มขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.นี้
อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะ เนื่องจากทิศทางและความแรงของพายุมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
