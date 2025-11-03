Gofive คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากNIA
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา Gofive ได้รับโล่รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 ด้านองค์กรนวัตกรรม ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรที่ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ
ความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญ สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท Gofive ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovation Organization Model: IOM) ของ NIA
นวัตกรรมคือหัวใจของการทำงาน
Gofive ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการคิด การพัฒนา การผลิต การวิจัย ไปจนถึงการนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้า โดยมีแนวทางการทำงานที่เน้นนวัตกรรมเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : Gofive ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ที่มุ่งสร้างสรรค์และผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่มาตรฐานสากล
การทำงานแบบ Agile และ Design Thinking : องค์กรนำแนวคิดการทำงานแบบยืดหยุ่นและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาปรับใช้ในทุกกระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้ได้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลกธุรกิจ
การสร้าง Ecosystem : Gofive สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม พร้อมเปิดกว้างสำหรับการทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ให้ได้โซลูชันที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจ : Gofive ไม่เพียงแค่พัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้า ด้วยการทำความเข้าใจความท้าทายเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม และออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ
แรงบันดาลใจเพื่ออนาคต
จุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกไฟว์ จำกัด กล่าวว่า การทำงานของ Gofive มีความเฉพาะตัวและแตกต่างในแบบของเรา ซึ่งในหลายครั้งอาจก่อให้เกิดคำถาม แต่การได้รับรางวัล NIA Award 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินนั้นถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวทางการทำงานที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
รางวัลนี้เป็นผลลัพธ์จากความใส่ใจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจของทีมงานทุกคน ที่ร่วมกันสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุด เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมของประเทศ และอยากให้ความสำเร็จในครั้งนี้ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคต
Gofive มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ พร้อมยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทัดเทียมในระดับสากล