ชัชชาติ สั่งเร่งสูบน้ำค้างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั่วกรุง เตรียมรับมือฝนคืนนี้

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งการเร่งระบายน้ำ หลังฝนตกหนักทั่วกรุง พร้อมเตรียมรับมือฝนคืนนี้
เมื่อวันที่ 3 พฤจิกายน เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการระบายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเกิดขึ้นอีกในคืนนี้
สืบเนื่องจาก เมื่อคืนวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจาก ร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศ ภายหลังจากความกดอากาศสูงจากจีนเริ่มอ่อนกำลังลง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยฝนหยุดตกในเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และจุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.
ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการ เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีเต็มกำลัง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างในระบบสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำหลัก อุโมงค์ระบายน้ำ และจุดเฝ้าระวังพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่อาจตกซ้ำในคืนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ สำนักการระบายน้ำได้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วมซ้ำซาก ขุดเปิดท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำฝน รวมถึงจัดเก็บขยะและเศษวัสดุที่อาจกีดขวางการระบายน้ำต่อไป