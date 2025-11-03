อัพเดตเส้นทาง พายุคัลแมกี กลายเป็นไต้ฝุ่นแล้ว จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม 7-9 พ.ย. เตือนไทยเจออิทธิพล

อัพเดตเส้นทาง ‘พายุคัลแมกี’ ทวีกำลังเป็นไต้ฝุ่นแล้ว จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม 7-9 พ.ย. อ่อนลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ กระทบไทย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตเส้นทางพายุ “คัลแมกี” พบว่า บ่ายวันนี้ (3 พ.ย.) ได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ ช่วงวันที่ 4-5 พ.ย.
และช่วง 7-9 พ.ย.68 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนาม และเมื่อขึ้นฝั่งแล้วจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทั้งนี้ ยังต้องติดตามเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังพายุยังเปลี่ยนแปลง
