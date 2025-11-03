ศุลกากรภ.4 ยึดบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีอื้อ ค่ากว่า 1.4 ล้าน

กรมศุลฯภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจับค้นยึดบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีอื้อ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ริบของกลางดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผย
ผลการดำเนินงานห้วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศภ.4 หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่านศุลกากรสงขลาได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 295,000 มวน มูลค่า 1,475,000 บาท ซึ่งของดังกล่าวเป็นของที่มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่ปิดอากรแสตมป์ และไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง
กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242, 245, 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป