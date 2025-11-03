ชาวกรุงสยอง เย็นวันจันทร์เลิกงาน ฝนถล่มซ้ำ น้ำท่วม รถติด งามวงศ์วาน-ดอนเมืองอ่วม

ชาวกรุงสยอง เย็นวันจันทร์เลิกงาน ฝนถล่มซ้ำอีก น้ำท่วม รถติด งามวงศ์วาน-ดอนเมือง-ลาดกระบังอ่วม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ ว่าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลให้เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ กุรงเทพฯ และปริมณฑล เป็นเวลานานนับชั่วโมง
ลาสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ บริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร เกิดน้ำท่วมขังสูงเลยฟุตปาธแล้ว
ด้าน เพจ จส.100 ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม และสภาพการจราจรในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยระบุว่า “18.00 น. น้ำยังท่วมเสมอฟุตปาธ !!! ถนนงามวงศ์วาน ขาออก จากแยกพงษ์เพชร มุ่งหน้าแยกแคราย รถติดมาก (cr.RT@KhunArmz)
ทั้งนี้ สวพ.91 ยังได้รายงานอีกว่า”รายงานจราจร เวลา 18.00 น. บนต่างระดับรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก ขาเข้าและขาออก การจราจรหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า ในพื้นที่มีฝนตก”
นอกจากนี้ สวพ.91 ยังรายงานว่า “คลิปจากสมาชิกแจ้งข่าว ผ่านแฟนเพจ เส้นสรงประภา จากคลองประปา ไปแยกวัดพุทธฯ ดอนเมือง ยังมีน้ำท่วมถนนแบบนี้ และจากจุดนี้เป็นเหตุให้รถติด ที่ ถนนศรีสมาน ถนนติวานนท์หน้าเมืองทองธานี ถนนเลียบคลองประปา รวมไปถึงบนทางด่วนก่อนลงศรีสมาน 18.00 น. (3 พ.ย.2568)”
เวลา 18.53 น. สวพ.91 รายงานผลกระทบจาก น้ำท่วม ถ.สรงประภา ส่งผลให้ ถ.ติวานนท์ ขาออก ไปแยกสวนสมเด็จ ติดยาวมาถึงอุโมงค์ปากเกร็ดแล้ว
เวลา 19.00 น. สวพ.91 รายงานว่า รถติดหนักมาก ตอนนี้ จ.ปทุมธานีคือ รอบต่างระดับรังสิต เชื่อมไป เส้นสายคลอง ตั้งแต่ฟิวเจอร์ ไปถึงคลองสี่
ด้าน สำนักงานเขตลาดกระบัง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบัง แยกกิ่งแก้วท่วมขังสูง (3 พ.ย 68) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ถนนสายหลักและสายรอง หลังเกิดฝนตกในพื้นที่
ถนนกิ่งแก้ว พบมีน้ำท่วมขังบริเวณทางโค้ง ความสูงระดับน้ำประมาณ 20-25 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 100 เมตร การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า รถขนาดเล็กโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางซ้าย
ถนนลาดกระบังแยกสุขสมาน พบมีน้ำท่วมขังบริเวณแยกสัญญาณไฟ ความสูงระดับน้ำประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ปริมาณรถหนาแน่น การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัญจรได้ตามปกติโดยเร็ว สำนักงานเขตลาดกระบังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังต้นไม้ล้มขวางถนนที่ Line @traffyfondue