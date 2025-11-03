เปิดเส้นทาง พายุคัลแมกี ทวีกำลังแรงเป็น ไต้ฝุ่น แล้ว คาดอ่อนกำลังลง ก่อนปกคลุมไทย

เปิดเส้นทาง พายุคัลแมกี ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นแล้ว คาดอ่อนกำลังลง ก่อนปกคลุมไทย
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า “อัพเดตเส้นทางพายุคัลแมกี บ่ายวันนี้ (3/11/68) ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วง 4-5 พ.ย.2568 และช่วง 7-9 พ.ย.2568 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ เมื่อขึ้นฝั่งแล้วจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ยังต้องติดตามเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังพายุยังเปลี่ยนแปลง”
ขอบคุณเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
