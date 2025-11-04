เช็กเส้นทางน้ำท่วมขัง 4 พ.ย. กทม.และปริมณฑล รอระบายหลายจุด แจ้งวัฒนะยังไม่แห้ง รถติดยาว

เช็กเส้นทางน้ำท่วมขัง 4 พ.ย. กทม.และปริมณฑล รอการระบายหลายจุด-วางแผนหลีกเลี่ยง แจ้งวัฒนะยังไม่แห้ง รถติดยาว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสัญจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล หลังจากช่วง 2 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วมรอระบาย บางแห่งยังไม่ทันแห้ง กลับมีฝนตกและน้ำท่วมผิวทาง รวมทั้งฟุตปาธซ้ำ
– 23.00 น. วันที่ 3 พ.ย. ผู้สื่อข่าวสำรวจถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังเกิดฝนตกหนักนานกว่า 2 ชั่วโมง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรทุกช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ด จนถึงแยกคลองประปา ระดับน้ำสูง 20-60 เซนติเมตรตลอดเส้นทางเกือบ 100% มีเฉพาะบางจุดในช่องเลนขวาสุดที่รถยนต์สามารถขับขี่ได้ บางจุดท่วมทางเท้าและเข้าพื้นที่ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ระดับน้ำบนทางเท้าสูงตั้งแต่ 10-20 เซนติเมตร
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุด ได้แก่ บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ มีระดับน้ำท่วมสูงมิดทางเท้า ระดับน้ำประมาณ 40-60 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปด้วยความลำบาก ไปได้เฉพาะช่องทางขวาสุดเท่านั้น ส่งผลให้มีรถจมน้ำจอดเสียจำนวนมาก ทำให้การจราจรฝั่งขาออกหยุดนิ่งติดขัดยาวเหยียด ท้ายแถวติดสะสมอยู่ในอยู่พื้นที่เขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่แขวงการทางหลวงนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำออกจากพื้นผิวถนน
นอกจากนี้ หลายพื้นที่ใน จ.นนทบุรี มีน้ำท่วมขังด้วยเช่นกัน เช่น บริเวณแยกแคราย ถนนติวานนท์ มีน้ำท่วมขัง 2 ช่องทางซ้าย ต่อเนื่องถนนงามวงศ์วาน ฝั่งขาเข้า ถึงหน้าทางเข้าซอยวัดบัวขวัญ ใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน ส่วนด้านถนนงามวงศ์วาน ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถึงใต้ทางด่วน มีน้ำท่วมขังถึงทางเท้า รถสามารถสัญจรได้เฉพาะช่องทางขวาสุด
– เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.ฐาปนพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด ระบุว่า ในพื้นที่ไม่มีฝนตก และมีน้ำที่ท่วมขังผิวการจราจร รอการระบาย ดังนี้
ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า บริเวณใต้ด่วนแจ้งวัฒนะ ถึงสะพานข้ามคลองประปา มีน้ำท่วมขังทุกช่องทาง สูงประมาณ 15-20 ซม.
ถนนแจ้งวัฒนะ ขาออก รถมีปริมาณปานกลาง เคลื่อนตัวได้
บริเวณหน้าแม็คโครแจ้งวัฒนะ ถึงทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะ มีน้ำท่วมขังทุกช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม.
บริเวณหน้าห้างไทวัสดุ ถึงแยกเมืองทอง 3 มีน้ำท่วมขังทุกช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม.
บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 28 ถึงหน้าห้างเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ มีน้ำท่วมขังทุกช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม.
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปากเกร็ด อยู่ระหว่างอำนวยความสะดวกการจราจร เร่งระบายรถ ตลอดจนเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรี ประจำเครื่องสูบน้ำบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ เดินเครื่องสูบเต็มกำลัง
ข้อมูลจาก สวพ.91, จส.100 รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร รายงานเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง รอการระบาย ดังนี้
– ซอยเทศบาลบางปู 49 (เคหะสมุทรปราการ) น้ำยังไม่ลด
– เวลา 07.06 น. ถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า บริเวณตั้งแต่หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถึง เอสพลานาดแคราย มีน้ำท่วมทุกช่องทางของทางขนาน ระดับน้ำสูงประมาณขอบฟุตปาธ
– ถนนคู่ขนานวงแหวนตะวันออก (ทล.9) ทางเข้าไปสำนักงานเขตสะพานสูง มีน้ำท่วมขัง
– 08.20 น. ถนนติวานนท์ ขาเข้า มาจากแยกสวนสมเด็จ ท้ายแถวสะสมปากซอยร่วมสุข ตรงบอนด์สตรีท มีน้ำท่วมขัง และขาออก มาจากแยกปากเกร็ด มุ่งหน้าแยกบอนด์สตรีท ท้ายสะสมอุโมงค์ปากเกร็ด
– 08.23 น. ถนนประชาชื่น ขาเข้า จากแยกตัดถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกพงษ์เพชร มีน้ำท่วมสูงทุกช่องทาง
– 08.23 น. เขตบางซื่อ ยังคงปิดการใช้งานอุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขัง บวกกับมีบุคคลลักลอบขโมยสายไฟ ระบบสูบน้ำเกิดความเสียหาย ประกอบกับมีมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้มีน้ำที่รอการระบายสะสมท่วมขังภายในอุโมงค์ เบื้องต้น เขตบางซื่อได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
– เขตลาดกระบังรายงานว่า ช่วงท้ายซอยลาดกระบัง 22 ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อย สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (4-10 พ.ย.68) พบว่า วันที่ 4-6 พ.ย. ไทยตอนบนมีฝนลดลง อากาศเย็นตอนเช้า
ส่วนวันที่ 7-10 พ.ย. ฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และอีสานตอนล่าง จากอิทธิพลของพายุ
ภาคใต้ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง คลื่นลมแรง โดยเฉพาะวันที่ 5-7 พ.ย. คลื่นสูง 2-3 เมตร