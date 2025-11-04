เปิดใช้อุโมงค์บางซื่อ 1 เลน เหตุถูกขโมยสายไฟ ระบบสูบน้ำพัง น้ำท่วม ผู้รับจ้างรฟท.แก้ไข 5 พ.ย.

เปิดอุโมงค์เลียบทางรถไฟ บางซื่อ ให้ใช้ 1 เลน หลังถูกขโมยสายไฟ ระบบสูบน้ำเสียหาย น้ำท่วมขัง ประสาน จนท.รถไฟเร่งแก้ไข เผยผู้รับจ้างมาซ่อมแซม 5 พ.ย.
จากกรณีที่นายธวัชชัย จันทร์เส ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ จากฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้มีน้ำที่รอการระบายท่วมขังภายในอุโมงค์ กระทั่งประกาศงดใช้อุโมงค์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักงานเขตบางซื่อและสำนักงานเขตจตุจักรประกาศย้ำเตือน ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังในอุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ 23-30 ซม. ทำให้วันนี้ปิดการใช้งานไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงขอหลีกเลี่ยงการสัญจรลงอุโมงค์ชั่วคราว พร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว
โดยเวลา 08.23 น.ที่ผ่านมา นายธวัชชัย จันทร์เส ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ เหตุจากมีบุคคลลักลอบขโมยสายไฟ ระบบสูบน้ำจึงเกิดความเสียหาย ประกอบกับมีมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้มีน้ำที่รอการระบายสะสมท่วมขังภายในอุโมงค์
ล่าสุดรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ลงพื้นที่อุโมงค์ดังกล่าว พบว่าเปิดให้สัญจรแล้ว 1 เลน บริเวณที่น้ำลด เนื่องจากเป็นชั่วโมงเร่งด่วน แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความเรียบร้อยอยู่
ขณะที่ ผอ.เขตบางซื่อ เปิดเผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ตอนนี้น้ำยังท่วมขังอยู่ เนื่องจากฝนยังตกมาเรื่อยๆ ตกเมื่อไหร่ท่วมขังเมื่อนั้น ช่วงที่ผ่านมาเราสูบตลอด ตอนนี้ได้ติดตามการรถไฟฯแล้ว ทราบว่าวันที่ 5 พ.ย. จะได้ผู้รับจ้างมาซ่อมระบบสูบน้ำ