รองผู้ว่าฯ ตรวจจุดน้ำท่วมขังเขตดอนเมือง เร่งสูบเต็มกำลัง-ติดตั้งเครื่องเพิ่มบริเวณจุดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมือง หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนในกทม. เมื่อวันที่ 3 พฤจิกายน ที่ผ่านมา
นายวิศณุ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำบริเวณ ซอยวัดเวฬุวนาราม 36 สถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ถนนประชาอุทิศ และ สถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 ถนนเทิดราชัน โดยได้สั่งการให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง เพื่อเร่งระบายน้ำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ ห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นท่อระบายน้ำหรือระบบระบายน้ำ หรือหากมีความจำเป็นต้องปิดกั้นท่อระบายน้ำ ต้องจัดทำระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในท่อระบายน้ำและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ
โดยมี นางกนกนุช กลิ่นสังข์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง