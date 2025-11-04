ผบช.ทท.สั่งกำชับ ตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด เข้มงวดดูแล นักท่องเที่ยว-ปชช. ช่วงลอยกระทง

ผบช.ทท.สั่งกำชับ ตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด สนองนโยบาย ผบ.ตร. เพิ่มความเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยว ประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.กล่าวว่า ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 นี้ เป็นวันลอยกระทง ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทย เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำให้คงอยู่ ซึ่งในปีนี้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยังคงจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอาชญากรรม ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายต่างๆ รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงาน
พล.ต.ท. ศักย์ศิรา กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วย ในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวทุกหน่วย รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้เพิ่มความเข้มในการกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทช่วงก่อนวันลอยกระทง, จัดทำแผน/มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์มากที่สุด ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมให้กวดขัน ตรวจตรา ตรวจสอบ สถานบริการและสถานบันเทิง ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่ง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยจึงได้สั่งกำชับ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา รักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก
นอกจากนี้ ในส่วนของนักท่องเที่ยว ให้กวดขันป้องกันเหตุร้าย และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำ ในบริเวณสถานที่ที่คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พร้อมกันนี้ ขอฝากเตือนและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะ ท่าเทียบเรือ หรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องเมาไม่ขับ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองในการกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังเพื่อมิให้ถูกหลอกลวงไปในทางมิชอบ หรือประพฤติตนไม่สมควร รวมถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเทศกาลลอยกระทงนี้ หากพบเหตุด่วนเหตุร้าย ท่านสามารถ โทรแจ้งที่เบอร์ 1155 ”ได้ตลอด 24 ชั่วโมง “ผบช.กล่าว“