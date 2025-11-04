เคาะ 3 เกณฑ์สอบเลื่อนพงส. อัพเกรดจากผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม ก.ตร. ชั้น1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานชมรมพนักงานสอบสวนตำรวจ ได้ประชุมสรุปแนวทาง การสอบเลื่อนจากผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เป็นพนักงานสอบสวน ได้ข้อยุติประเด็นคุณสมบัติผู้สมัคร
1.ต้องเป็น ผู้มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตร์บัณฑิต) และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล (ณ วันที่สมัครสอบ) โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจจากสายงานอื่น
สามารถย้ายเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวในวาระประจำปี 2568 นี้
2 .ต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนจริง (ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือคุมผู้ต้องหาไปศาลจริง) รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันก็ได้
3ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างานสอบสวน(ถ้ามี) เป็นผู้รับรองการปฏิบัติหน้าที่จริงของผู้สมัคร
ก่อนหน้านี้พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ได้หารือกับ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา โดยหารือในหลายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีความโปร่งใส ทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่ ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรตำรวจอย่างยั่งยืน
