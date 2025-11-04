กรมทะเล เร่งตรวจสอบซากวาฬ เกยพื้นทะเลชลบุรี หาสาเหตุตาย

กรมทะเล ตรวจสอบซากวาฬลอยเกยพื้นที่ทะเลชลบุรี พบอวนติดบนตัว เร่งหาสาเหตุการตาย ฮึ่มฟันโทษคนทำผิด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ได้รับรายงานจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ว่า ทีมค้นหาโดยเรือปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเล 242 ได้พบซากวาฬไม่ทราบชนิด บริเวณทะเลหน้าหาดตาแหวน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
มีสภาพเน่าเปื่อย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 1-2 สัปดาห์ และจากข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ได้รับแจ้งจากเครือข่ายฯ พบซากวาฬตัวดังกล่าว บริเวณ ด้านทิศตะวันตก ติดกับเกาะรางเกวียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพบอวนติดบริเวณลำตัวของวาฬ ลักษณะเป็นอวนตาถี่ สีเขียว มีสายมานร้อยอยู่กับเนื้ออวน จนทีมค้นหาได้ติดตามซากวาฬ จนพบอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 จึงได้ทำการลากซากวาฬ ไปในที่เหมาะสมในการเก็บกู้ พร้อมแจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อทำการเก็บตัวอย่าง และหาสาเหตุการตาย แต่เนื่องจากสภาพซากเน่าเปื่อยมาก เหลือเพียงก้อนไขมันและผิวหนังส่วนท้อง ไม่สามารถระบุร่องรอยของอวนและรอยโรคได้ จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เมืองพัทยา (sea rescue pattaya city) ดำเนินการลากซากวาฬที่เหลืออยู่ ออกไปทิ้งกลางทะเลเปิด โดยคาดว่าซากของวาฬจะจมลงสู่ทะเลต่อไป
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประสานขอข้อมูลระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อสืบหาเรืออวนชนิดดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสืบค้นหาการกระทำผิด และลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวน หากตรวจสอบพบผู้กระทำความผิด จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป