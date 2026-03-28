กระทรวงทรัพย์ฯ เฝ้าระวังมลพิษข้ามแดน เข้มตรวจแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง ยันไม่พบโลหะหนัก

กระทรวงทรัพย์ฯ เฝ้าตรวจมลพิษข้ามแดนทุกแม่น้ำ แม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง ไม่พบโลหะหนัก
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษข้ามแดน ติดตามแผนงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในทุกๆ แม่น้ำที่ไหลข้ามพรมแดนเข้ามาประเทศไทย ทั้ง กก สาย-รวก โขง สาละวิน รวมถึง แม่น้ำกระบุรี พร้อมสนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ตรวจโลหะหนักได้และรายงานผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาและมีความยั่งยืน มีความโปร่งใสในการรายงานผล สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา ไหลผ่านแม่น้ำแม่กก สาย-รวก โขง สาละวิน รวมถึง แม่น้ำกระบุรี ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาได้เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง โดยมีมาตรการในการเจรจาระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ใช้กลไกต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) หรือความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ เช่นกับรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาในประเด็นการร่วมมือต่างๆ เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายสุรินทร์ กล่าวว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำ จะมีการรายงานผลในเวบไซต์กรมควบคุมมลพิษ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พี่พี่น้องประชาชนมั่นใจในห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ผล รวมทั้งมั่นใจในข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีความโปร่งใส
สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง จากการเก็บตัวอย่างล่าสุด ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จุดเก็บบริเวณปากกระ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง พบว่า
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
สารปรอท (Hg) มีค่า 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) สารหนู (As) มีค่า <0.01 มก./ล. แมงกานีส (Mn) มีค่า <0.10 มก./ล. ทองแดง (Cu) มีค่า <0.01 มก./ล. แคดเมียม (Cd) มีค่า <0.001 มก./ล. โครเมียม (Cr) มีค่า <0.01 มก./ล. สังกะสี (Zn) มีค่า <0.10 มก./ล. ตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.01 มก./ล. และนิกเกิล (Ni) มีค่า <0.01 มก./ล. ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน อย่างไรก็ตาม พบค่าความขุ่นเท่ากับ 159 NTU ซึ่งมีค่าสูงกว่าครั้งก่อนหน้าถึง 3 เท่า
ผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน
สารปรอท(Hg) มีค่า 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) สารหนู (As) มีค่า 6.6 มก./กก.แมงกานีส (Mn) มีค่า 143 มก./กก. ทองแดง (Cu) มีค่า 13 มก./กก. แคดเมียม (Cd) มีค่า <0.10 มก./กก. โครเมียม (Cr) มีค่า 28 มก./กก. สังกะสี (Zn) มีค่า 30 มก./กก. ตะกั่ว (Pb) มีค่า 18 มก./กก. และนิกเกิล (Ni) มีค่า <10 มก./กก. ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน
ทั้งนี้ การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในพื้นที่ชายแดน จะต้องประสานและร่วมกับฝ่ายความมั่นคง โดย คพ.กำหนดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง ปีละ 4 ครั้ง และในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม นี้ จะลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่