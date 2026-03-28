ตร.ถึงกับท้อ เงิน 9 พันเสียเปล่า สายการบินไม่ให้ขึ้นเครื่องพาผู้ต้องหาไปส่ง เหตุบัตรปชช.หมดอายุ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เฟซบุ๊ก Graf Onepoint โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่า จับผู้ต้องหาหนีคดี ต้องนำส่งเชียงใหม่ จองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยเกือบ 9,000 บาท แต่สายการบินสีแดงไม่ให้ขึ้นเครื่อง ปกติผมจะไม่อยากโพสต์อะไรยาวๆ แบบนี้ แต่ครั้งนี้มันคับข้องใจจริงๆ ฝากพี่ๆ น้องๆ หรือเพื่อนตำรวจช่วยแชร์ต่อทีครับ เผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง…
ใครไม่โดนเองไม่รู้หรอกครับว่ามัน “ท้อ” และ “จุก” แค่ไหนกับการตั้งใจทำงานแล้วต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆ แบบนี้!
ชีวิตงานสืบสวนที่คนทั่วไปไม่เห็น
ผมและลูกน้องทีมสืบสวน ตม.ชลบุรี อดหลับอดนอนแกะรอยจนรวบตัวผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตามหมายจับเชียงใหม่ได้ที่สัตหีบตอนบ่ายเมื่อวาน(ศุกร์) เมื่อคืนผมยอม ควักเงินส่วนตัวเกือบ 9,000 บาท จองตั๋วสายการบินสีแดง บินไฟล์ทเช้าที่สุดวันเสาร์นี้ 06:30 น. เพื่อตั้งใจจะส่งตัวให้ทันกรอบเวลากฎหมาย 48 ชม
แทบไม่ได้นอนแต่ต้องมาเจอแบบนี้
ลูกน้องผมตี 3 ต้องรีบตื่นขับรถจากพัทยามาสแตนบายที่สุวรรณภูมิทั้งที่ล้าสะสม แต่สุดท้าย… “ไปไม่ถึงท้องฟ้า” สายการบินสีแดงปฏิเสธหน้าเคาน์เตอร์ ยืนยันคำเดียวว่า “ขึ้นไม่ได้” เพราะ “บัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ” และไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
ทั้งที่เรามีเอกสารครบมือ
– หมายจับจากศาล: เอกสารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สั่งให้เราจับและส่งตัว
– บันทึกจับกุม: ยืนยันสถานะผู้ต้องหาชัดเจน
– ทะเบียนราษฎร์: ยืนยันตัวตนได้ 100% ต่อหน้าตำรวจคุมตัว
ความจริงหน้างาน: ผู้ต้องหาที่จงใจหนีคดี เขาไม่เดินเข้าอำเภอไปทำบัตรใหม่ให้ตำรวจตามตัวง่ายๆ หรอกครับ! แล้วจับได้เย็นวันศุกร์ เสาร์-อาทิตย์อำเภอก็ปิด จะเอาเวลาที่ไหนไปทำบัตรใหม่?
สรุปความเสียหาย
เงินเกือบ 9,000 เสียฟรี เบิกคืนไม่ได้ ผมจะไม่เสียดายเลยถ้าเสียเพื่อช่วยงานราชการ และได้ช่วยสังคม แต่นี่เสียเพราะความ “ไม่ยืดหยุ่น” ของระเบียบ
ลูกน้องผมต้องเสี่ยงชีวิตขับรถต่อ 700 กม. จากบิน 1 ชม. ต้องขับรถคุมตัวไปเชียงใหม่ 8-9 ชม. ทั้งที่แทบไม่ได้นอน เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ เสี่ยงทั้งผู้ต้องหาจะหาช่องทางหนีระหว่างทาง
ระเบียบความปลอดภัยสำคัญครับเข้าใจ แต่นี่คือ “การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย” ทำไมถึงไม่มีทางออกที่สมเหตุสมผลกว่านี้? ฝากแชร์ให้ถึงผู้บริหารสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ตำรวจทำงานเหนื่อยพอแล้ว อย่าให้ระบบมาเหยียบซ้ำคนทำงานเลย!