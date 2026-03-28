จิตแพทย์ยังเดินตาม! พีท-แก้มบุ๋ม การันตี ‘The Billion Journey’ คือปรัชญาหมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘READ THE LEGEND : เปิดตำนาน การอ่านครั้งใหม่‘ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 3 ของการจัดงาน
สำหรับ สำนักพิมพ์มติชน บูธ J02 มาในธีม ‘Reading Vibe อ่านแล้วอิน‘ ออกแบบศิลป์โดยคุณ ‘JEN.TWO’ ศิลปินชาวไทยผู้ถ่ายทอด ความอินจากการอ่าน ผ่านตัวการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งในครั้งนี้จดเต็มหนังสือกว่า 1,000 เล่ม
บรรยากาศเวลา 15.30 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช ผู้เขียนหนังสือ “THE BILLION JOURNEY” เดินทางมาพร้อมกับ ร.ต.หญิง รุ่งทิวา คงสนุ่น ผู้เรียบเรียงหนังสือฯ และ ‘พีท-แก้มบุ๋ม’ กันตพร หาญพาณิชย์ และ ปรียาดา สิทธาไชย รวมถึง พญ.สมพร หาญพาณิชย์ ผู้เป็นภรรยา
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางแฟนคลับ ที่มารอส่งกำลังใจอย่างเนืองแน่นบริเวณหน้าบูธ โดยหนึ่งในนั้นคือ ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ ถมยางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ (BMHH) โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เปิดเผยว่า รู้จักคุณหมอเฉลิมเป็นการส่วนตัว เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันกับท่าน ส่วนตัวเป็นจิตแพทย์ เคยมีโอกาสได้เข้าไปเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์เงินสด รพ.เกษมราษฎร์รามคำแหง
เมื่อถามว่า จากการทำงานร่วมกับ คุณหมอเฉลิม มีความประทับใจในตัวท่านอย่างไรบ้าง ?
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เผยว่า ท่านเป็นคนที่สุดยอด ละเอียดมากและชอบสอน มีข้อหนึ่งที่ตนจำได้เลย ‘การจะประสบความสำเร็จ ต้องละเอียดและอดทน’
”ผมยังยึดคำนี้เป็นคติที่ใช้ในการทำงาน แม้ตอนนี้จะไปทำอย่างอื่นเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล ก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้
“คือนอกจากละเอียด ยังต้องมีความอดทนด้วย เพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างต้องใช้ความอดทน ค่อยๆ ดูไป แล้วท่านเป็นคนที่มี ‘เมตตา’ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ถ้าว่าอะไรที่ดูแล้วเป็นเรื่องต้องซีเรียส ท่านก็จะบอกว่าควรจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ๆ ไม่ปล่อยเลยตามเลย ละเอียดมาก” ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เผย
เมื่อถามต่อว่า ในยุคที่คนส่วนใหญ่มองว่าเด็กรุ่นใหม่มีความอดทนน้อย มีแนวคิดไหนที่อยากจะแนะนำ ในด้านการทำงาน ?
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการเผยว่า ปัจจุบันนี้อะไรๆ มันเร็ว 0.4 วินาที ยังว่าช้าเลย ฉะนั้นประการนึงคือ ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้
“ปัจจุบันทุกอย่างมันเร็วเกินไป อาจจะต้องลองอยู่นิ่งๆ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ บ้าง มองธรรมชาติ ผมว่าถ้าเราได้ออกไปหาธรรมชาติบ้าง มากกว่าจะอยู่กับแค่โทรศัพท์ หรือทีวี จะช่วยทำให้จิตใจเราสบายขึ้น
การปลูกต้นไม้นี่ก็ช่วย ไม่ต้องถึงขั้นไปเขาใหญ่อะไรหรอก แค่เอากระถางมาปลูกต้นไม้ แล้วค่อยๆดูมันงอกออกมา ต้องช้าลงบ้างนะ ไม่อย่างนั้นทุกอย่างปุ๊บปั๊บ อยู่ในความเร็วตลอดเวลา
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการชี้ว่า ในปัจจุบัน ข้อหนึ่งเราจะเห็นว่า การถกเถียงกับเด็กอีกรุ่นมีเยอะมากขึ้น เนื่องจากเด็กเขามีข้อมูลชุดนึงแล้วเชื่อว่าชุดข้อมูลนั้นถูกต้องแล้ว ชุดข้อมูลคนอื่นผิดแน่นอน
“ดังนั้น ผมอยากบอกว่า หาข้อมูลให้เยอะ ให้ถูก source ซึ่งการอ่านหนังสือปรัชญา จะช่วยเราได้เยอะ เป็นการเปิด mindset ของเราให้กว้างขึ้น ให้เราพร้อมรับมุมมองอื่นๆ” ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ ระบุ
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ กล่าวด้วยว่า ตนมาซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนเป็นประจำทุกปี บางทีก็อ่านเป็นประวัติศาสตร์, ‘หนุ่มเมืองจันท์’ อันนี้ไม่พลาดอยู่แล้ว แต่ปีนี้ยังไม่ได้เดินดูให้ละเอียดว่ามีเล่มไหนออกใหม่บ้าง
“ผมมองว่า สำนักพิมพ์มติชน ส่วนใหญ่จะเก่งทางด้านประวัติศาสตร์ นอกจากหนุ่มเมืองจันท์ เรื่องราวของบุคคลต่างๆ ผมจะชอบแนวนี้” ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เผย
เมื่อถามว่า มองหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร ถ้าเป็นผู้บริหารได้อ่าน ได้แนวทางไปปรับใช้กับองค์กรอย่างไรบ้าง?
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการเผยว่า ตนว่า 100% ได้แนวทางอย่างแน่นอน เพราะคุณหมอท่านได้ถ่ายทอดสิ่งที่พบเจอ ว่าท่านแก้ไขอย่างไร ต้องละเอียด อดทน เป็นเรื่องสำคัญ
“เล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกัน มันคงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความสำเร็จ ว่าจะทำให้รวย แต่เป็นปรัชญาชีวิตมากกว่า อย่างความเปลี่ยนแปลงรายวัน คุณหมอก็ ‘เป็นผู้ประสาน’ มากกว่าเป็น ‘ผู้สั่งการ’ แค่เปิดมาปุ๊บ ก็เจอเลย
‘หมอเฉลิม เลือกบทบาทของผู้ประสานมากกว่าผู้สั่งการ ทำงานเพื่อช่วยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง’
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ กล่าวด้วยว่า สมัยที่เกิดโควิด-19 ระบาดใหม่ๆ ตอนนั้นตนยังอยู่ กรมการแพทย์ ซึ่งคุณหมอเฉลิม ท่านเป็นนายกฯ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เราในฐานะ กรมการแพทย์ มีโอกาสได้ประสานงานกัน ฟังดูแนวคิดแล้วรู้สึกว่า ประทับใจ
ในช่วงหนึ่ง เมื่อแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว ว่าเคยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ซึ่งระหว่างรอเรียกพบแพทย์ เห็นคุณหมอเฉลิม เดินพูดคุยทักทายเจ้าหน้าที่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ทำให้ส่วนตัวรู้สึกประทับใจแพทย์ท่านนี้
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เผยว่า กับลูกน้องท่านให้ความเป็นกันเอง คอยมาดูแลตลอดทุกเรื่อง เวลามีปัญหาอะไร
ตอนนั้นตนอยู่เกษมราษฎร์รามคำแหง มีคุณพีท (บุตรชาย) เป็นหัวหน้า ก็เคยเล่าว่าสมัยที่คุณหมอเฉลิมเปิดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นที่แรก ท่านจะเดินดูทุกห้องเลย
“ผู้ป่วยทุกห้อง ท่านจะไปเยี่ยมทุกคน ทุกวัน ไม่ว่าจะระดับไหน เป็นเรื่องที่ดี ตอนอยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงก็เช่นเดียวกัน ผมก็ทำตามแบบนี้เลย เป็นความใส่ใจ
ถึงแม้ไม่มีอะไร เข้าไปทักทายก็ยังดี มันทำให้คนเขารู้สึกว่าอุ่นใจ มีผู้ใหญ่มาดูแล หรือมีอะไรที่บอกมา อยากให้แก้ไข ก็รีบแก้ไขให้ อะไรที่ปรับปรุงได้ ก็ช่วยปรับปรุง“
”มีอยู่ครั้งหนึ่ง คนไข้ใหม่มารักษา ผมก็ไปเยี่ยม เขาบอก ‘อ๋อ! หมอคนนี้ใช่ไหม’ เพื่อนเขาบอกว่าจะมีผู้บริหารเข้ามาเยี่ยม ผมก็ ‘ใช่ครับๆ’ (ยิ้ม) ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก จากที่ได้ทำงานร่วมกับท่านมา ถือว่าท่านเป็นปูชนียบุคคล ในเรื่องการช่วยเหลือสังคม“
”เราจะเห็นว่าท่านบริจาคให้กับหลายๆ ที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่นะ ท่านเต็มที่ ทางการแพทย์ทางการศึกษา หรือแม้แต่ด้านการศาสนา ก็สนับสนุนไปที่สหรัฐอเมริกาทุกปี ยาวนานเป็น 10 ปีแล้ว ถึงท่านยังได้เป็นวิทยากร เป็นพ่อตัวอย่าง” ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ
กล่าว
ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ เผยว่า สำหรับหนังสือ The billion journey ตนเชื่อว่าคงจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น เราต้องยึดแบบคนที่ประสบความสำเร็จ หรืออย่างของ ‘นิ้วกลม’ ก็ยังคงติดตามอยู่
ส่วนตัวมองว่าเด็กรุ่นใหม่ ควรอ่านหลากหลาย เขามีการตั้งคำถามที่ดีแต่ยังขาดมุมมองที่หลากหลายในการประกอบการตัดสินใจ
“พอเป็นรุ่นเดียวกันพูดก็ เออใช่ แบบนี้ อาจจะลืมไปว่า มีปรัชญาที่ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดมานานแล้ว ความเชื่อ ลัทธิต่างๆ ยังมีข้อบ่งชี้ คำสอนที่ดีๆ ที่ผมว่ามันจะช่วยเราได้ อยากให้ทุกคนเรียนรู้มากขึ้น” ผศ. (พิเศษ) นพ.ปราการ ชี้
ต่อมาเวลา 16.30 น. ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ผู้เขียนหนังสือ “เสกวัดปาฏิหาริย์: อำนาจพุทธสถานใน(การ)เมืองไทย” ร่วมแจกลายเซ็นที่บูธ J02 ท่ามกลางนักอ่านทึ่ค่อคิวขอลายเซ็นอย่างไม่ขาดสาย
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ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8