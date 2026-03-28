อดีตครูวิทย์ โกย ‘แมวล้วนๆ’ เผยปีก่อน ‘หนีแผ่นดินไหว’ ตามหาหนังสือที่พลัดพราก ได้สำเร็จ!
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘READ THE LEGEND : เปิดตำนาน การอ่านครั้งใหม่‘ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 3 ของการจัดงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีผู้หลั่งไหลเดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมใช้เวลาในวันหยุดสุปสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่เตรียมกระเป๋าเป้ใบใหญ่หรือกระเป๋าล้อเพื่อบรรจุหนังสือที่เลือกซื้อในงานกลับบ้าน
สำหรับ สำนักพิมพ์มติชน บูธ J02 มาในธีม ‘Reading Vibe อ่านแล้วอิน‘ ออกแบบศิลป์โดยคุณ ‘JEN.TWO’ ศิลปินชาวไทยผู้ถ่ายทอด ความอินจากการอ่าน ผ่านตัวการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งในครั้งนี้จดเต็มหนังสือกว่า 1,000 เล่ม
นายชาคร ลี้ไพโรจนกุล อายุ 71 ปี อดีตครูวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาจาก จ.ระยอง ตั้งใจเพื่อมาเดินงานสัปดาห์หนังสือฯ โดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้เลือกซื้อกลับไปหลายเล่ม โดยหนังสืแฝอจากบูธสำนักพิมพ์มติชนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แมวทั้งหมด
‘Siamese Cat สยามวิฬาร์ & ประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียว’ โดย กำพล จำปาพันธ์ ซึ่งพนักงานในบูธแนะนำ รวมถึง ‘ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว‘ แปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์
เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an รวมถึง ‘แมวเป็นนาย เราเป็นบ่าว’ โดย ปัญฑา พัวพิพัฒน์เสลากุล
นายชาครเปิดเผยว่า ตั้งใจมาซื้อหนังสือที่บูธมติชนเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้เคยซื้อเล่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพกลับไปอ่านเป็นประจำ โดยวันนี้เตรียมกระเป๋าลากมาพร้อม
“รอบนี้ยังไม่ชัดเจนเล่มที่จะมาซื้อในใจ แต่พอมาเดินๆ ดูในบูธของสำนักพิมพ์มติชน เจอหนังสือที่มีปกรูปน้องแมว เลยอยากซื้อฝากแม่บ้านเขา เพราะเขาชอบแมวและเลี้ยงด้วย มีสองตัว ชื่อ น้องส้ม กับน้องดำ“ นายชาครเผย
เมื่อถามต่อว่า แม่บ้านผู้นั้น ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันหรือ ?
นายชาคร (พยักหน้า) ก่อนกล่าวว่า แม่บ้านเขาชอบ แต่อ่านน้อยหน่อย ส่วนใหญ่เราอ่านเยอะ
มองการอ่านหนังสือเล่ม สำคัญอย่างไรในยุคนี้?
นายชาครเผยเผยว่า การอ่านหนังสือมันให้เราได้รู้อะไรบางอย่างที่เราอยากจะรู้ แล้วไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยให้มุมมองของเรากว้างขึ้น มีความรู้ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเชื่อ
เมื่อถามต่อว่า คิดเห็นอย่างไร ที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มสนใจการอ่านมากขึ้น มีเทรน นัดกันไปอ่านหนังสือในสวน ?
นายชาครกล่าวว่า บางคนไม่อ่านเลย ก็ดีนะ ที่เด็กรุ่นใหม่นัดกันไปอ่านหนังสือ ภาครัฐน่าจะเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นกลุ่ม เป็นชมรมชักชวนกันมานั่งอ่าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
”หนังซื้อที่มา เป็นแมวล้วนๆ ยังไม่ได้ดูเนื้อหาข้างใน เห็นแค่ปกก็เอาหมด (ยิ้ม) ตอนนี้ร้านหนังสือในต่างจังหวัดรอบนอก หาซื้อยาก เขาปิดหมดแล้ว ยิ่งเป็นหนังสือเก่าๆ ไม่ขายแล้ว หาซื้อหนังสือดีๆ ยากมาก“
นายชาครเผยว่าตั้งใจมากรุงเทพฯ เพื่อมางานสัปดาห์หนังสือ
“มางานนี้คุ้มมากมีหนังสือหลากหลายให้เลือกแบบจัดเต็ม”
ยิ่งจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีรถไฟฟ้ามาถึงเดินทางง่าย มางานนี้จะได้เจอสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอ และได้เจอคนที่ชอบการอ่านเหมือนกัน” นายชาครกล่าว
เมื่อถามต่อว่า วันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหม ตอนนี้ไปหลบอยู่ที่ไหน ?
นายชาครเผยเปิดเผยว่า ปีที่แล้วก็มาด้วย เราก็เดินตามๆ กันไป หนังสือยังอยู่ที่ไปรษณีย์เลย ยังไม่ได้เขียนส่งลงทะเบียนกลับบ้าน กำลังจะกรอกข้อมูลที่อยู่ ก็เกิดแผ่นดินไหว
“ปรากฎว่ากลับไปบ้านที่ระยอง ลูกสาวก็ช่วยติดต่อกับบูธไปรษณีย์ เพื่อขอเบอร์ไปรษณีย์ (ใหญ่) แล้วส่งรูปที่ถ่ายวันนั้นไปให้ดู เนี่ย! เสื้อตัวนี้เลย บอกเขาว่าเอาของมาให้บูธไปรษณีย์ในงานแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจัดส่ง ก็วิ่งหนีไปก่อน (หัวเราะ) เห็นรูปเขาเลยจำได้ ถ่ายกระเป๋าด้วย”
นายชาครเผย
สุดท้ายตามรอยหนังสือกลับคืนมาได้สำเร็จไหม ?
นายชาครเผยเผยว่า ได้กลับมา (ยิ้ม) เราโอนเงินค่าส่งให้ไปรษณีย์ บอกชื่อที่อยู่ เขาส่งมาให้
”รอดไป (หัวเราะ) ซื้อไปตั้งหลายพัน กระเป๋าใหญ่ๆ เลย คือเราไม่ได้ดูทีวีตอนนั้น ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น วันนี้กับวันนั้น คือวันเดียวกันเลย” นายชาครเผย
สำหรับ ไฮไลต์ของบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ในวันนี้ ได้แก่กิจกรรมแจกลายเซ็น พบปะนักเขียนตลอดทั้งวัน ดังนี้
เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับ ดร. สันติธาร เสถียรไทย ผู้เขียนหนังสือ “FUTURE YOU เราจะเป็นใคร…ในโลกใหม่”
เวลา 15.30 – 16.30 น. พบกับ ศ. ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช ผู้เขียนหนังสือ “THE BILLION JOURNEY” ซึ่งมาพร้อมกับ ร.ต.หญิง รุ่งทิวา คงสนุ่นเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือ และ ‘พีท-แก้มบุ๋ม’ กันตพร หาญพาณิชย์ และ ปรียาดา สิทธาไชย
เวลา 16.30 – 17.30 น. พบกับ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ผู้เขียนหนังสือ “เสกวัดปาฏิหาริย์: อำนาจพุทธสถานใน(การ)เมืองไทย”
สำหรับท่านใดที่ยังเลือกซื้อหนังสือไม่ถูก สำนักพิมพ์มติชนเตรียมโปรโมชั่น Grab & Go หนังสือชุดราคาพิเศษ และของพรีเมียมสุดอินหลากหลายรูปแบบ โดยซื้อครบ 400 บาท รับทันที IN THE SOUND กระเป๋าผ้าใส่หูฟังคู่ใจ, ซื้อครบ 800 บาท รับทันที IN THE BAG กระเป๋าผ้าสะพายข้างใบใหญ่, ซื้อครบ 1,200 บาท รับทันที IN THE BREEZE พัดลมพกพาพร้อมกระเป๋าผ้า, ซื้อครบ 2,000 บาท รับทันที IN THE STYLE เสื้อยืดทรง Oversize แบรนด์ยืดเปล่า ดีไซน์พิเศษ และหากซื้อครบ 3,500 บาท รับทันที IN THE CARRY ถุงผ้าแคนวาสพร้อมกระเป๋าใส่ไอแพด
สามารถมาร่วมเป็นเจ้าของได้ที่บูธ J02 สำนักพิมพ์มติชน หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์มติชน www.matichonbook.com และสามารถสั่งซื้อผ่านบริการรับหิ้ว ID Line : 094-702-7777
ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8