ชันสูตรประวัติศาสตร์ มาแรง แซงรวดเดียวขึ้นท็อป 5 Future You เกาะแชมป์ 3 วันติด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับหนังสือขายดีประจำบูธ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 54 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม ดังนี้
อันดับ 1 Future You เราจะเป็นใคร…ในโลกใหม่
โดย สันติธาร เสถียรไทย
อันดับที่ 2 วัดร้างกรุงเก่า ประวัติศาสตร์บทใหม่ของอยุธยา
โดย กำพล จำปาพันธ์ และอชิรวิชญ์ อันธพันธ์
อันดับที่ 3 เสกวัดปาฏิหาริย์: อำนาจพุทธสถานใน(การ)เมืองไทย
โดย ชาตรี ประกิตนนทการ
อันดับที่ 4 Beauty of the Nation แฟชั่นและ
การทูตไทยในฉลองพระองค์
โดย ศิบดี นพประเสริฐ
ออกแบบปกโดย นักรบ มูลมานัส
อันดับที่ 5 ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคตในหลวงอานันท์
โดย รศ. (พิเศษ) นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
คำนิยมโดย ศ.ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร
บรรณาธิการโดย กษิดิศ อนันทนาธร
อันดับที่ 6 พิธีกรรม “ผี-พราหมณ์-พุทธ”
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 7 A Brief History of the Universe ประวัติย่อของเอกภพ (และที่ทางของมนุษยชาติ)
โดย J. P. McEvoy
แปลโดย ปิยบุตร บุรี
บรรณาธิการโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
อันดับที่ 8 The Notebook: A History of Thinking on Paper มหัศจรรย์บันทึกเปลี่ยนโลก
โดย Roland Allen / แปลโดย สุวิชชา จันทร
อันดับที่ 9 แมวเป็นนาย เราเป็นบ่าว
โดย ปัญฑา พัวพิพัฒน์เสลากุล
อันดับที่ 10 Crime Scene สืบสวนกระบวนฆ่า
โดย ไต้ฝุ่น ไพรปราการ