ราชทัณฑ์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล กว่า 4 พันคนเข้าร่วม เสก ขึ้นเวทีโชว์คอนเสิร์ต
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลใน “โครงการ Yellow Ribbon Thailand Presents ราชทัณฑ์ Run for Relife 2026” พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม โดยภายในงาน “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย นักร้องร็อกเกอร์ ยังได้ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตโชว์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระเป็นโอกาส” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้โอกาสจากสังคมต่อผู้ก้าวพลาดที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยสัญลักษณ์ “ริบบิ้นสีเหลือง (Yellow Ribbon)” มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างการยอมรับและการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการให้โอกาสผู้พ้นโทษและครอบครัว ในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมภายนอก ด้วยการสร้างพลังของชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เป็นการสื่อให้ผู้พ้นโทษทราบว่า สังคมยังให้การตอบรับและพร้อมจะให้อภัยผู้ที่เคยก้าวพลาด
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นความสำคัญของการปรับทัศนคติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้งที่อยู่ระหว่างการต้องโทษในเรือนจำ และการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์หลังพ้นโทษเพื่อกลับเข้าสู่สังคม กรมราชทัณฑ์ จึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) โดยใช้ชื่อ “บ้านก้าวใหม่ให้โอกาส” จำนวน 10 เขต ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวแก่ผู้พ้นโทษระหว่างการหางานทำและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพที่สุจริต จึงได้จัดโครงการ Yellow Ribbon Thailand Presents ราชทัณฑ์ Run for Relife ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินวิ่งการกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของ “โอกาส” และ “การเริ่มต้นใหม่” ของผู้ที่เคยก้าวพลาดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
กิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการเข้าร่วมวิ่งจริง และวิ่งสะสมระยะ (VR RUN) กว่า 4,000 คน โดยได้แบ่งการเดิน-วิ่ง เป็น 3 ระยะ ได้แก่ มินิ มาราธอน 11.5 กม., ฟันรัน 5 กม., มินิ ฟันรัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 2 กม. มีเส้นทางวิ่งบนสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ที่มีความสวยงามข้ามผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีบุคคลสำคัญและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ในนามกองประกวดนางสาวไทย, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (ดร.บุ๋ม) อาสาสมัครราชทัณฑ์กิตติมศักดิ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.2543 ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (คุณพรฟ้า) รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2020 จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.2569 พร้อมรองนางสาวไทย อันดับ 1-4 ซึ่งเป็นการสะท้อนการยอมรับและการให้โอกาสผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ในการร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้โอกาส