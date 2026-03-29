บูธมติชนคึกคัก หนูน้อยวัย 10 ขวบเลือกหนังสือพัฒนาตัวเอง ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’

บูธมติชนคึกคัก น้องมะปราง วัย 10 ขวบเลือกหนังสือพัฒนาตัวเอง ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘READ THE LEGEND : เปิดตำนาน การอ่านครั้งใหม่‘ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 4 ของการจัดงาน
สำหรับ สำนักพิมพ์มติชน บูธ J02 มาในธีม ‘Reading Vibe อ่านแล้วอิน‘ ออกแบบศิลป์โดยคุณ ‘JEN.TWO’ ศิลปินชาวไทยผู้ถ่ายทอด ความอินจากการอ่าน ผ่านตัวการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งในครั้งนี้จดเต็มหนังสือกว่า 1,000 เล่ม
บรรยากาศเวลา 12.30 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนุ่มเมืองจันท์ หรือ สรกล อดุลยานนท์ ผู้เขียนหนังสือ ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’ ร่วมแจกลายเซ็นที่บูธ J02 ท่ามกลางนักอ่านและแฟนๆ มาต่อคิวขอลายเซ็นอย่างไม่ขาดสาย
โดยหนึ่งในนั้นคือ นายพงศ์เดช ที่ตั้งใจเดินทางจากรามอินทรามาพบ หนุ่มเมืองจันท์ ที่บูธมติชน ก็ได้เผยว่า
“รู้สึกดีใจครับ ปกติติดตามเพจ คอลัมน์ของแกมาโดยตลอด ชอบวิธีการเขียนที่ตรงไปตรงมา มีแง่คิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ส่วนวันนี้ต้องสารภาพเลยว่าไม่เคยมาเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งใจมาหาพี่ตุ้มเลย เพราะรู้จากน้องๆ ว่าวันนี้พี่ตุ้มมาแจกลายเซ็นต์ที่บูธมติชนก็เลยมารอ และอยากให้ลูกซึมซับเรื่องการอ่านด้วยเลยพามาวันนี้”
“สำหรับหนังสือ ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’ ยังไม่รู้ในรายละเอียดของหนังสือเท่าไหร่ก็เลยอยากนำไปลองอ่านว่าทรรศนะของแกเป็นยังไง”
“ส่วนตัวชอบมติชนอยู่แล้วด้วย มีหลายคอลัมน์ที่ติดตามและน่าสนใจ เรียกว่าเป็นแฟนคลับของมติชนอยู่แล้วด้วยครับ“ พงศ์เดชกล่าว
ขณะที่ น้องมะปราง วัย 10 ขวบ ที่เดินทางมากับคุณพ่อก็ได้เลือกซื้อหนังสือ ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’ พร้อมพูดคุยและรับลายเซ็นต์ไปด้วย ทั้งนี้ยังได้เผยว่า เห็นหนังสือเล่มนี้จากหน้าบูธมติชน และเห็นว่าน่าสนใจสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตเลยตัดสินใจซื้อ
ทั้งนี้ สำหรับ ไฮไลต์ของบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ในวันนี้ ได้แก่กิจกรรมแจกลายเซ็น พบปะนักเขียน ในเวลา 14.00-15.00 น. พบกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้เขียนหนังสือ ‘Future You เราจะเป็นใคร…ในโลกใหม่’ และในเวลา 15.50-17.00 น. จะมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ ‘Future You เราจะเป็นใคร… ในโลกใหม่’ พร้อมพูดคุยกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ณ เวทีกลาง ฮอล์ล 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
15.00-16.00 น. พบกับ รศ. (พิเศษ) นพ.เอกชัย โควาวิสารัช ‘ชันสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคต’ และ ‘ไขปริศนาพระเจ้าตาก’
16.00-16.55 น. พบกับ กิตติศักดิ์ คงคา ผู้เขียนหนังสือ ‘กาสักอังก์ฆาต‘, ’รจเลขกัมมันต์‘, ’อาชญารีเยนต์‘
17.00-18.00 น. พบกับ สมชาย จิว ผู้เขียนหนังสือ ’ไฉ่ซิ้ง มั่งคั่งอย่างเทพ’, ‘พลิกสุสานอ่าน จิ๋นซี’
สำหรับท่านใดที่ยังเลือกซื้อหนังสือไม่ถูก สำนักพิมพ์มติชนเตรียมโปรโมชั่น Grab & Go หนังสือชุดราคาพิเศษ และของพรีเมียมสุดอินหลากหลายรูปแบบ โดยซื้อครบ 400 บาท รับทันที IN THE SOUND กระเป๋าผ้าใส่หูฟังคู่ใจ, ซื้อครบ 800 บาท รับทันที IN THE BAG กระเป๋าผ้าสะพายข้างใบใหญ่, ซื้อครบ 1,200 บาท รับทันที IN THE BREEZE พัดลมพกพาพร้อมกระเป๋าผ้า, ซื้อครบ 2,000 บาท รับทันที IN THE STYLE เสื้อยืดทรง Oversize แบรนด์ยืดเปล่า ดีไซน์พิเศษ และหากซื้อครบ 3,500 บาท รับทันที IN THE CARRY ถุงผ้าแคนวาสพร้อมกระเป๋าใส่ไอแพด
สามารถมาร่วมเป็นเจ้าของได้ที่บูธ J02 สำนักพิมพ์มติชน หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์มติชน www.matichonbook.com และสามารถสั่งซื้อผ่านบริการรับหิ้ว ID Line : 094-702-7777
ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8