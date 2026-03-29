พลิกเกมชายแดน! ทร.ส่งชุดช่างสนาม กวาดล้างทุ่นระเบิด ชูหลักฐานสู้เวทีโลก
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม รายงานข่าวจากกองทัพเรือ เปิดเผยถึงหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร. หรือ HMAU) ที่กลายเป็นกลไกสำคัญด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่จันทบุรี-ตราด ซึ่งยังคงมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตกค้างจากความขัดแย้งในอดีตจำนวนมาก
ล่าสุด กองทัพเรือปรับบทบาท “นปท.ทร.” ครั้งใหญ่ จากภารกิจด้านมนุษยธรรมสู่ “ชุดช่างสนาม” เชิงรุก สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ ถือเป็นจุดเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมพื้นที่ชายแดน
ในเชิงยุทธวิธี การกวาดล้างทุ่นระเบิดช่วยให้กำลังพลสามารถลาดตระเวน และพิสูจน์ทราบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และเสริมศักยภาพกองทัพให้สอดคล้องมาตรฐานสากล โดยเปิด 3 ภารกิจหลัก “ชุดช่างสนาม” พลิกเกมชายแดนไทย-กัมพูชา
1. เปิดทางรุก-สร้างพื้นที่ปลอดภัย
ชุดช่างสนามมีบทบาทสำคัญในการ “เจาะช่องทางยุทธวิธี” ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้หน่วยนาวิกโยธินสามารถเคลื่อนกำลังและยุทโธปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำ “Safe Zone” สำหรับตั้งฐานและวางกำลัง ลดความสูญเสียจากทุ่นระเบิด
2. คุมจุดยุทธศาสตร์ชายแดน
พื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ บ้านสามหลัง-บ้านหนองรี ต.ชำราก ซึ่งมีภูมิประเทศซับซ้อน เป็นป่าเขา และจุดรอยต่อกาสิโนทมอดา บ้านท่าเส้น ที่มีความเคลื่อนไหวสูง การเคลียร์พื้นที่เหล่านี้ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถควบคุมสถานการณ์และตัดเส้นทางสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามได้
3. เก็บหลักฐาน “สู้การทูต” บนเวทีโลก นอกจากภารกิจทางทหาร นปท.ทร. ยังมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมหลักฐาน เช่น ชนิดทุ่นระเบิด พิกัด และภาพถ่าย เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Finding Mission) หากพบการวางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่พิพาท จะสามารถใช้เป็นหลักฐานชี้ชัดการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา และยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีนานาชาติ
สำหรับการปรับภารกิจของ นปท.ทร. ครั้งนี้ ไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน แต่ยังสะท้อน “การรบยุคใหม่” ที่ผสานทั้งกำลังทหารและข้อมูลหลักฐาน เพื่อสร้างความได้เปรียบทั้งในสนามรบและเวทีการทูตโลก