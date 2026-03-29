งานหนังสือคึกคัก ‘ดร.สันติธาร’ เปิดมุมคิด Future You รับมือกับโลกใหม่ที่ต้องปรับตัว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘READ THE LEGEND : เปิดตำนาน การอ่านครั้งใหม่’ โดย สำนักพิมพ์มติชน บูธ J02 มาในธีม ‘Reading Vibe อ่านแล้วอิน’ ออกแบบศิลป์โดยคุณ JEN.TWO ศิลปินชาวไทยผู้ถ่ายทอด ความอินจากการอ่าน ผ่านตัวการ์ตูนสีสันสดใส
โดยบรรยากาศที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบรรยากาศคึกคักทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ ร่วมพูดคุยและรับลายเซ็นจากนักเขียนตลอดทั้งวัน อาทิ หนุ่มเมืองจันท์ หรือ สรกล อดุลยานนท์ ผู้เขียนหนังสือ ‘ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส’, ดร. สันติธาร เสถียรไทย ผู้เขียนหนังสือ ‘Future You เราจะเป็นใครในโลกใหม่’, รศ. (พิเศษ) นพ. เอกชัย โควาวิสารัช ผู้เขียนหนังสือ ‘ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคตในหลวงอานันท์’, กิตติศักดิ์ คงคา ผู้เขียนหนังสือ ‘เบญจทีรมันดร‘ และ สมชาย จิว ผู้เขียนหนังสือ ’ไฉ่ซิ้ง มั่งคั่งอย่างเทพ’
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “Future You เราจะเป็นใคร… ในโลกใหม่” พูดคุยกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้เขียน ณ เวทีกลาง ฮอล์ล 8 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่บอกเล่าถึงแนวคิด และไม่ได้ชวนมองแค่อนาคต แต่กำลังชี้ให้เห็นว่าโลกอนาคตมาถึงแล้ว และกำลังพายเรือเข้าสู่น่านน้ำใหม่ที่ไม่มีใครคุ้นเคย โลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างคาดไม่ถึง ตั้งแต่การแข่งขันทางธุรกิจไปจนถึงชีวิตการทำงานของคนทุกช่วงวัย ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นคนเริ่มต้นทำงาน ไปจนถึงคนใกล้เกษียณ ต่างได้รับผลกระทบจากคลื่นการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน
ขณะเดียวกัน สังคมที่คนอายุยืนขึ้น กำลังพาเราเข้าสู่ยุคที่ 5 เจเนอเรชัน ต้องทำงานร่วมกัน ภายใต้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองที่ต่างกันสุดขั้ว จนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการสื่อสารและการทำงาน
สิ่งที่น่าสนใจคือ คนรุ่นใหม่คิดเรื่องชีวิตมากขึ้นอยากออกแบบเส้นทางของตัวเอง แต่ถูกความกลัวครอบงำ กลัวเลือกผิด มองว่า ไม่มีใบอนุญาตให้หลงทาง ทั้งที่ในความเป็นจริง การหลงทาง อาจเป็นทางเดียวที่จะพาไปเจอเส้นทางใหม่ เพราะอนาคตไม่เคยชัดเจนตั้งแต่ต้น มันเป็นเพียงภาพรางๆ ที่ค่อยๆ ชัดขึ้นระหว่างทาง
ดร.สันติธาร ยังสะท้อนประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ในฐานะลูกของพ่อที่เก่งมากๆ อย่าง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่แม้จะไม่ได้ถูกกดดันโดยตรง แต่ทำให้ต้องหาทางของตัวเอง ด้วยการออกไปไกลจากร่มเงาของพ่อ ไปลองและเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ต่างประเทศ เปรียบเหมือนการทำธุรกิจที่ต้องหาจุดยืนและตลาดของตัวเองให้เจอ
กับเรื่องการที่โลกเปลี่ยนเร็ว การอยู่รอดจึงต้องมองสัญญาณเตือนเล็กๆ ให้ขาด พร้อมทั้งเปรียบเทียบว่า ก่อนพายุจะมา มักมีลมอุ่นๆ หรือนกที่เริ่มบินหนี คนที่มองเห็นสัญญาณเหล่านี้ก่อน คือคนที่เราต้องเรียนรู้จากพวกเขา หรือที่เขาเรียกว่าการรู้จักนก หรือคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้รู้ว่าเราควรยืนอยู่ตรงไหนในวันที่พายุมา
ดร.สันติธาร เสถียรไทย
ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการอยู่ในโลกใหม่นี้ ถูกสรุปออกมาเป็น 3 ทักษะที่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็น นม วิสกี้ และน้ำเปล่า ซึ่ง นม คือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่หมดอายุเร็ว ต้องหมั่นเติมตลอดเวลา, วิสกี้ คือทักษะที่ต้องใช้เวลาบ่ม เช่น การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งยิ่งฝึกยิ่งมีค่า และยากที่ AI จะทดแทน, น้ำเปล่า คือการรู้จักตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่กลับถูกมองข้าม เพราะไม่มีใครสอนอย่างจริงจัง พร้อมย้ำว่า หากรู้จักตัวเอง เราจะสามารถออกแบบชีวิตได้ดีขึ้น และไม่หลงทางง่าย
สำหรับองค์กร หลักคิดง่ายๆ อย่าง รู้เธอ, รู้เขา, รู้เรา คือ รู้ลูกค้า รู้คู่แข่ง และรู้จุดแข็งของตัวเอง เพื่อหาความแตกต่างที่แท้จริงในโลกที่แข่งขันสูง ขณะที่ในระดับประเทศ เขามองว่าไทยมี ของดีครบ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การบริการ และสุขภาพ แต่ปัญหาคือยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจต้องพึ่งภาครัฐเข้ามาดูแลในเรื่องนี้
ท้ายที่สุด ดร.สันติธาร เผยว่าสิ่งที่ผลักดันให้เขากลับมาทำงานในประเทศไทย ไม่ใช่แค่โอกาส แต่คือ ความหวังจากคนรุ่นใหม่ เขาเชื่อว่าหน้าที่สำคัญไม่ใช่การเปลี่ยนโลกเพียงลำพัง แต่คือการเติมพลังให้คนรุ่นต่อไปยังมีไฟ และไม่หมดหวังกับอนาคต
ทั้งนี้ในงานในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สำนักพิมพ์มติชน ยังได้เตรียมโปรโมชั่น Grab & Go หนังสือชุดราคาพิเศษ และของพรีเมียมสุดอินหลากหลายรูปแบบ โดยซื้อครบ 400 บาท รับทันที IN THE SOUND กระเป๋าผ้าใส่หูฟังคู่ใจ, ซื้อครบ 800 บาท รับทันที IN THE BAG กระเป๋าผ้าสะพายข้างใบใหญ่, ซื้อครบ 1,200 บาท รับทันที IN THE BREEZE พัดลมพกพาพร้อมกระเป๋าผ้า, ซื้อครบ 2,000 บาท รับทันที IN THE STYLE เสื้อยืดทรง Oversize แบรนด์ยืดเปล่า ดีไซน์พิเศษ และหากซื้อครบ 3,500 บาท รับทันที IN THE CARRY ถุงผ้าแคนวาสพร้อมกระเป๋าใส่ไอแพด สามารถมาร่วมเป็นเจ้าของได้ที่บูธ J02 สำนักพิมพ์มติชน หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์มติชน www.matichonbook.com และสามารถสั่งซื้อผ่านบริการรับหิ้ว ID Line : 094-702-7777
นักอ่านยังสามารถมาเลือกชมหนังสือได้ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8