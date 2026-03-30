ทร.รับมอบ เรือหลวงสุริยะ ลำใหม่ ต่อโดยคนไทย เสริมขีดความสามารถสำรวจทางทะเล-ช่วยภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ท่าเรือป้อมเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวรับมอบและส่งมอบเรือให้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ รวมถึงให้โอวาสแก่กำลังพลประจำเรือ จัดพิธีรับมอบ “เรือหลวงสุริยะ” (ลำใหม่) ซึ่งเป็นเรือปฏิบัติการด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ที่ต่อสร้างโดยฝีมือคนไทย ตามมาตรฐานสากล เพื่อทดแทนเรือหลวงสุริยะลำเดิมที่กำลังจะปลดประจำการ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้านการสำรวจทางทะเล และสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือในหลากหลายมิติ
สำหรับ “เรือหลวงสุริยะ” ลำใหม่นี้ กองทัพเรือได้จัดหา จำนวน 1 ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ
เรือลำดังกล่าว มีระวางขับน้ำ 1,460 ตัน ความยาว 60 เมตร สามารถปฏิบัติการในสภาพทะเลที่มีคลื่นลมแรงระดับ 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 วัน เดินทางได้ไกลถึง 2,400 ไมล์ทะเล และสามารถรองรับกำลังพลได้รวม 67 นาย
ภารกิจหลักของเรือหลวงสุริยะ คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเดินเรือ และความมั่นคงทางทะเลของประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนภารกิจตรวจซ่อมเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย การส่งกำลังบำรุงให้หน่วยงานตามแนวชายฝั่งและในทะเล รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การรับมอบเรือหลวงสุริยะในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพเรือในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปฏิบัติการทางทะเล ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล