ตรวจคุณภาพน้ำ ‘แม่น้ำกก-สาย-รวก-โขง’ ครั้งที่ 17 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ยังมีจุดพบสารหนู

คพ. รายงานคุณภาพน้ำ ‘แม่น้ำกก-สาย-รวก-โขง’ ครั้งที่ 17 พบส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ ยกเว้นบางจุดพบสารหนูเกินมาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำกก ลำน้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ครั้งที่ 17 (ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2569) เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ความขุ่นและสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 17 พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังพบความขุ่นในหลายพื้นที่ และพบว่าค่าโลหะหนัก เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ยกเว้นค่าสารหนู พบเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แม่น้ำกก
พบว่าค่าสารหนูในภาพรวมมีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานเกือบทุกจุด ยกเว้น 2 จุด ได้แก่ KK01 บริเวณสะพานท่าตอน (จ.เชียงใหม่) และKK05 สะพานมิตรภาพแม่ยาว-ดอยฮาง (จ.เชียงราย) พบค่า 0.011มิลลิกรัมต่อลิตร ( มก./ล. ) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย (ค่ามาตฐานไม่เกิน 0.01 มก./ล. )
แม่น้ำสาย
พบค่าสารหนูมีค่าเกินค่ามาตรฐานที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (SA02) และบริเวณบ้านป่าซางงาม ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย (SA03) อยู่ในช่วง 0.011 – 0.024 มก./ล.แม่น้ำรวก
พบค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานที่สถานีสูบน้ำเกาะช้าง (RU01) มีค่า 0.013 มก./ล. ส่วนจุดอื่นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แม่น้ำโขง
พบค่าสารหนูมีค่าเกินมาตรฐานที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (NK01) และบริเวณจุดสูบน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สาย (NK02) มีค่า 0.013 มก./ล.
ทั้งนี้ คพ. จะดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมรายงานข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอ ติดตามการรายงานสถานการณ์ ได้ที่เวบไซต์กรมควบคุมมลพิษ https://www.pcd.go.th/