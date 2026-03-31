คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ วุฒิสภา ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมลดก๊าซเรือนกระจก
ตามที่รัฐสภาได้กำหนดเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2032 โดยประธานวุฒิสภาได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักและให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์โดยตรง และขอให้ทุกคนร่วมกันใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา ซึ่งมีพลตำรวจโท บุญจันทร์ นวลสาย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องดังกล่าวโดยได้มอบที่หิ้วทำจากไม้ไผ่ให้กับร้านกาแฟพันธุ์ไทยและร้านกาแฟอเมซอน สาขารัฐสภา สำหรับใส่แก้วน้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ที่หิ้วไม้ไผ่ดังกล่าวผลิตโดยผู้ต้องขังอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับมาจากการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและการบริหารงานราชทัณฑ์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้แทนแก้วพลาสติกจึงได้มอบแก้วน้ำให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมแก้ไขปัญหาโลกเดือดอันเป็นปัญหาร่วมของประชาคมโลกในปัจจุบัน