‘ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ’ เทสต์ ‘โครงสร้างเพื่อผู้พิการ’ ย่านโรงพยาบาล รอบอนุฯ ชี้หลายจุดยังต้องปรับ

‘ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ’ ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ส่องคืบหน้า ‘โครงสร้างพื้นฐานเพื่อผู้พิการ’ ย่าน รพ. ชี้ ยังมีหลายจุดต้องปรับ มุ่งพัฒนาเมืองเพื่อทุกคน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มีนาคม นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้รองรับการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้แนวคิด “เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบตามหลัก Universal Design
นายภาณุมาศ ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นจุดสำคัญที่มีโรงพยาบาล หน่วยงานด้านคนพิการ และองค์กรสาธารณประโยชน์จำนวนมาก
แต่ที่ผ่านมาคนพิการยังเข้าถึงพื้นที่ได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดด้านทางเท้า ทางลาด และการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ทางลาด ลิฟต์ ทางเดินยกระดับ (Skywalk) และการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
“จากการสำรวจพบว่า ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ความต่อเนื่องของทางเท้า พื้นที่หน้าสถานประกอบการ การเชื่อมต่อทางลาด และการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็น
ซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคเอกชน เพื่อร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้งาน เช่น การขอพื้นที่ของภาคเอกชนบางส่วน เพื่อปรับปรุงทางเดินสาธารณะเพิ่มเติมให้คนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์สามารถผ่านได้ เป็นต้น” นายภาณุมาศระบุ
สำหรับ แนวทางการพัฒนาในภาพรวม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดเชื่อมต่อการเดินทางรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครอบคลุมพื้นที่เกาะสำคัญ ได้แก่ เกาะพหลโยธิน เกาะราชวิถี เกาะพญาไท และเกาะดินแดง ซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างในปี 2569
นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มและปรับปรุงลิฟต์โดยรอบสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิมและที่จะก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึง
นายภาณุมาศ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ
“จะเร่งดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรค พร้อมทั้งผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ทุกคน ทุกกลุ่ม สามารถเดินทางไปทุกที่ได้อย่างสะดวก และเป็น ‘เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน’ อย่างแท้จริง” นายภาณุมาศกล่าว
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร นายอภิชาต แสนมาโนช ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสว่าง ศรีสม ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) พร้อมผู้บริหารจากหลายหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักพัฒนาสังคม สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้าน