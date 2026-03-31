พีเอ็ม2.5ปาย-เชียงดาวพุ่งเกิน300มคก.นักวิชาการชี้ ถือเป็น หายนะทางสิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงเกิน 300 มคก.ต่อลบ.ม (เฉลี่ย 24 ชม.) ถือเป็นหายนะทางสิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 มีนาคม นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเผยว่า วันที่ 31 มีนาคม 2569 ข้อมูลจาก Air4Thai ระบุค่าฝุ่น PM2.5 ที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงถึง 332 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน สูงถึง 309 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเขตอันตรายสูงสุด ถือเป็นหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อม (environmental
disaster)
นายสนธิกล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US. EPA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าหากฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าสูงกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) ในรอบ 24 ชั่วโมงจัดอยู่ในระดับที่ “อันตรายมาก” (Hazardous) โดยตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ระดับนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงต่อทุกคน ไม่ใช่แค่กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ดังนี้
2.1.ผลกระทบต่อร่างกายในระยะสั้น (ทันที)
1.ระบบทางเดินหายใจ : เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงในจมูก คอ และปอด ทำให้ไอ จาม มีน้ำมูก และหายใจลำบาก
2.อาการเฉียบพลัน : อาจทำให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบ (Asthma attack) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและสมรรถภาพปอดลดลงอย่างรวดเร็ว เลือดกำเดาไหลในเด็กได้ง่าย
3.ระบบหัวใจ : เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง
4.อวัยวะอื่นๆ : ระคายเคืองตาอย่างหนัก (ตาแดง แสบตา) และเกิดผื่นคันตามผิวหนัง
2.2.ผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง (ต้องระวังเป็นพิเศษ)
1.เด็กและเยาวชน : ปอดและระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้ได้รับผลกระทบเร็วกว่าผู้ใหญ่
2.ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง : ผู้ที่มีโรคหัวใจหรือโรคปอดอยู่เดิม อาจมีอาการทรุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน
3.หญิงตั้งครรภ์ : ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ และอาจเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด
3.ข้อควรปฏิบัติเมื่อค่าฝุ่นสูงกว่า 300 µg/m³
3.1.งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด : ทุกคนควรงดการออกกำลังกายหรือการทำงานกลางแจ้งโดยเด็ดขาด
3.2.อยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิด : ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท และใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรอง HEPA ตลอดเวลา
3.3.สวมหน้ากาก N95 : หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากาก N95 ที่กระชับกับใบหน้าเพื่อกรองฝุ่นละเอียด
3.4.เฝ้าระวังอาการ : หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือเหนื่อยง่ายผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันที
3.5.เดินทางออกจากพื้นที่ไปอาศัยที่อื่นชั่วคราว
ทุกท่านในพื้นที่ ระวังตัวด้วย