เด้งฟ้าผ่า! น.อ.ธรรมนูญ พ้น ผบ.ฉก.นย.ตราด หลังเผชิญหน้ากัมพูชา ที่ตู้คอนเทนเนอร์ทมอดา
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน นายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้นมี นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดยให้ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ
สำหรับคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีของนาวาเอก ธรรมนูญ นั้น สร้างความแปลกใจให้สังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก นาวาเอก ธรรมนูญ ถือเป็น ผบ.หน่วยรบคนสำคัญ และมีผลงานมากมายตั้งแต่ไฟใต้จนถึงการสู้รบกับกัมพูชาในรอบที่ 2 ที่นำทัพบุกเข้ายึดแผ่นดินไทยคืนจากกัมพูชาบริเวณบ้าน 3 หลัง และกาสิโนทมอดา จังหวัดตราด
ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปยัง นาวาเอก ธรรมนูญ ถึงสาเหตุการถูกสั่งย้ายในครั้งนี้ โดยนาวาเอก ธรรมนูญ ยอมรับว่ามีคำสั่งย้ายจริง ซึ่งคำสั่งส่งมาเมื่อคืน ตนเองไม่รู้มาก่อน ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บของและจะรับส่งการทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี้
ในส่วนของสาเหตุที่มีการย้าย นาวาเอก ธรรมนูญ ในครั้งนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ นาวาเอก ธรรมนูญ ลงพื้นที่บริเวณตู้คอนเทนเนอร์แนวชายแดนบ้านทมอดา เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชา โดย “ผู้กองโทนี่” ผบ.ร้อยสนาม นาวิกโยธินสายบู๊ ซึ่งเป็นทหารคนสนิท นาวาเอก ธรรมนูญ ได้ไล่ นายพลจัตวา กึม โกะซอล ที่มาโวยวายใส่ “กัน จอมพลัง” เพราะเข้าใจว่าจะมาขยับแนวรั้วตู้คอนเทนเนอร์ โดยตามข้อเท็จจริงมาติดธงชาติไทยและธงราชนาวีไทย ทำให้เกิดวาทกรรม “ดูหน้ากูไว้”