กรมอุตุ ประกาศ ฉ.13 เตือนอิทธิพลพายุไมสัก ทำ ‘8 จังหวัด’ เหนือ-อีสาน ฝนตกหนักมาก

กรมอุตุ ออกประกาศ ฉ.13 พายุโซนร้อนไมสัก อ่อนกำลังลงเป็น ดีเปรสชัน ส่งผลให้ภาคเหนือ-อีสานตอนบน ยังคงมีฝนตกหนัก ส่วนกลาง-ตอ. ฝนตกหนักบางพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ไมสัก” ฉบับที่ 13 ความว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (6 กรกฎาคม 69) พายุโซนร้อน “ไมสัก” (MAYSAK) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยเมื่อเวลา 04.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกว่างซี ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 25.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อย ด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไป
จากอิทธิพลของพายุ “ไมสัก” และร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.