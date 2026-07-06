ด่วน! ไฟไหม้ ชั้น 5 คอนโดดัง ย่านลาดพร้าว เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือคนติดค้าง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม รายงานว่า Fire & Rescue Thailand ไฟไหม้คอนโดซอยนาคนิวาส 42-44 เขตลาดพร้าว
เมื่อเวลา 09.24 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียม ซอยนาคนิวาส 42-44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 09.35 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียม ซอยนาคนิวาส 42-44 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 8 ชั้น เพลิงลุกไหม้ชั้นที่ 5 เบื้องต้นมีผู้ติดค้าง 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
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