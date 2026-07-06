ภาคปชช. เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าฯเชียงราย-พะเยา หลังเพจดังใช้ชื่อจว.ด่าหยาบ ด้อยค่า

ภาค ปชช. เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าฯเชียงราย-พะเยา เรียกร้อง 5 ข้อ หลังเพจดังด่าหยาบ ด้อยค่า
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสื่อจังหวัดพะเยาและเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการเชียงราย, พะเยา และผู้เกี่ยวข้อง ต่อพฤติกรรมของเพจ “เชียงราย” มีรายละเอียดดังนี้
เรื่อง ขอให้ร่วมกันคุ้มครองการใช้ชื่อ “เชียงราย” ในกิจการสื่อและบริการสาธารณะ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของจังหวัดและความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
สำเนาถึง ประชาชนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสื่อ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายทุกภาคส่วน
ด้วย “เชียงราย” มิใช่เป็นเพียงชื่อหรือนามจังหวัด หากเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และศักดิ์ศรีของผู้คนที่ร่วมกันสร้างบ้านเมืองแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคน ชื่อนี้จึงเป็นคุณค่าร่วมของสังคม ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ และควรได้รับการใช้ด้วยความรับผิดชอบ ความเคารพ และความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนหนึ่งได้แสดงความกังวลต่อเพจสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งที่ใช้ชื่อ “เชียงราย” เป็นองค์ประกอบสำคัญของชื่อเพจ โดยมีการเผยแพร่เนื้อหาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์ม มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือด้อยค่าบุคคล สตรี เหมารวมผู้คนหรือพื้นที่ นำภาพของผู้อื่นไปใช้โดยอาจไม่ได้รับอนุญาต และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องที่หน่วยงานผู้มีอำนาจจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและตามกฎหมายต่อไป
โดยเฉพาะกรณีการด้อยค่าคนจังหวัดพะเยา การเหมารวมและบิดเบือนข่าวอื่นๆ โดยแสดงพฤติกรรมต่อเนื่อง ซ้ำๆ กันหลายครั้ง นับเป็นสิ่งที่ประชาคมชาวจังหวัดพะเยาไม่อาจรับได้
สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเนื้อหาของเพจใดเพจหนึ่ง หากคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อชื่อ “เชียงราย” ถูกใช้เป็นส่วนสำคัญของสื่อหรือบริการ จนทำให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่อาจเข้าใจว่าเป็นสื่อที่เป็นตัวแทนของจังหวัด หรือสะท้อนตัวตนของคนเชียงรายทั้งจังหวัด ทั้งที่ในความเป็นจริงอาจมิได้เป็นเช่นนั้น ความเข้าใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจที่สังคมมีต่อจังหวัดและประชาชนส่วนใหญ่
พวกเราเชื่อมั่นว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นหลักการสำคัญของสังคมประชาธิปไตย แต่เสรีภาพนั้นย่อมต้องดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น การเคารพกฎหมาย และการไม่ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความเกลียดชัง ความแตกแยก หรือความเข้าใจผิดในวงกว้าง
ด้วยเหตุนี้ จึงใคร่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนในการคุ้มครองการใช้ชื่อจังหวัดในกิจการสื่อและบริการสาธารณะ เพื่อให้ชื่อของบ้านเมืองถูกใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม
พวกเราขอเสนอให้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่อสื่อ เพจ หรือบริการสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน และคุ้มครองภาพลักษณ์ของจังหวัด
2. ส่งเสริมให้สื่อที่ใช้ชื่อจังหวัดยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ เคารพสิทธิมนุษยชน เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำดูหมิ่น ด้อยค่า เหมารวม หรือเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
3. พิจารณากำหนดนโยบายหรือประกาศของจังหวัดว่า หน่วยงานของรัฐจะไม่ให้การรับรอง ไม่สนับสนุน หรือไม่ร่วมดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับสื่อหรือบริการที่ใช้ชื่อจังหวัดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม หรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรม
4. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน นักวิชาการ องค์กรวิชาชีพสื่อ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานของสื่อท้องถิ่น และสร้างกลไกการกำกับดูแลกันเองอย่างสร้างสรรค์
5. หากพบการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคล ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มิได้มีเจตนาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือมุ่งโจมตีบุคคลหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักว่า ชื่อของจังหวัดมิใช่เพียงเครื่องมือทางการตลาดหรือการสื่อสาร หากเป็นสมบัติร่วมของประชาชนทั้งจังหวัด ซึ่งควรได้รับการใช้ด้วยความรับผิดชอบ สมเกียรติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
พวกเราเชื่อว่า สังคมที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการปิดกั้นเสียงที่แตกต่าง แต่เกิดจากการที่ทุกคนใช้เสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผู้อื่น และร่วมกันรักษาศักดิ์ศรีของบ้านเมืองที่เราทุกคนรัก
ด้วยความเคารพ
เครือข่ายสื่อจังหวัดพะเยา
พะเยาโพสต์ พะเยาบ้านฉัน พะเยาทีวี
เชียงคำโพสต์ เมียงพะเยา ข่าวเมืองจุน
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา
เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาและภาคีพัฒนา
เครือข่ายแม่ญิงพะเยา
สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง
เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพะเยา
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพะเยา
สมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยา