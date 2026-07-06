ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น 6 เดือนไม่รอลงอาญา แจ้งความเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษ ปมหวยอลเวง 30 ล้าน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 906 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหวยครูปรีชาหมายเลขดำ อ.3448/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา และ นางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือ เจ๊บ้าบิ่น รวม2 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เบิกความเท็จ เป็นเหตุให้ประชาชนหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายฯ
อัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลากลางวัน ต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสองได้บังอาจร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ร.ต.อ.จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ได้แจ้งข้อความว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. จำเลยที่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งวดที่ 41 ชุดที่ 11, ที่ 15, ที่ 07, ที่ 14 และที่ 04 จำนวน 5 ใบ จากจำเลยที่ 2 ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ตลาดเรดซิตี้
ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จำเลยที่ 2 ได้มาบอกกับจำเลยที่ 1 ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำเลยที่ 1 ซื้อไป หมายเลข 533726 ถูกรางวัลที่ 1จำนวน 5 ใบ จำเลยที่ 1 จึงไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้ แต่ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ใดและยังหาไม่พบ จึงมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีจำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อเป็นพยาน
ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำเลยที่ 2 ได้รับโทรศัพท์จากจำเลยที่ 1 ให้หาสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายหมายเลข 726 ให้ก่อนออกรางวัลในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จำเลยที่ 1 ได้เดินทางมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวที่สั่งซื้อ ต่อมาหลังจากที่ประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้ออกรางวัลที่ 1 หมายเลข 533726 ที่จำเลยที่ 2 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเลขที่จำเลยที่ 2 ได้ขายให้กับจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 หาสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวไม่พบจึงได้ร้องทุกข์เพื่อติดตามหาทรัพย์ที่หายไป จำเลยที่ 2 จึงได้ให้การมาเป็นพยานไว้ และต่อมาจำเลยที่ 1 ได้แจ้งข้อความว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งวดที่ 41 หมายเลข 533762 ชุดที่ 04, 07, 14, 15 และ 22 จำนวน 5 ใบ ทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย โดยจำเลยที่ 1 ได้ซื้อมาจากจำเลยที่ 3
ต่อมามีผู้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 5 ใบ ถูกรางวัลที่ 1 รวมจำนวน 30 ล้านบาท ทราบว่าผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลคือ ร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือ ลุงจรูญ ผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 1 ได้พยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยกับ ร.ต.ท.จรูญ ผู้เสียหายแล้วแต่ไม่สามารถเจรจากันได้ จึงตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดี กับ ร.ต.ท.จรูญ ผู้เสียหาย ในข้อหาลักทรัพย์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ทั้งที่ความจริงแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หมายเลข 533762 จำนวน 1 ชุด รวม 5 ใบ จากจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองและไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว
การที่จำเลยทั้งสองได้บังอาจร่วมกันนำความเท็จดังกล่าวมาแจ้งกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี และ ร.ต.ทจรูญ ได้รับความเสียหาย โดยเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกล้งให้ผู้เสียหายต้องได้รับโทษทางอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ และเป็นการแจ้งให้พนักงานสอบสวนจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นโจทก์จึงขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามความผิดด้วย พวกจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัว
ต่อมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาและนางรัตนาภรณ์ 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ข้อหาแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษ