ยกฟ้อง ตะวัน กับพวก คดี 112 ทำโพลขบวนเสด็จ ศาลชี้ตั้งคำถามไม่มุ่งบุคคล ไม่เข้าองค์ประกอบกม.

ยกฟ้อง ตะวัน กับพวก คดี 112 กับ 116 ทำโพลขบวนเสด็จ ปี’65 ศาลชี้เป็นการตั้งคำถาม ไม่มีพระนามของสมาชิกราชวงศ์ การกระทำไม่เข้าองค์ประกอบ กม.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ อ.765/2565 ของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และพวก รวม 7 คน รวมทั้งนายวรเวชที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ข้อหามาตรา 112, มาตรา 116, ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน จากกรณีทำโพลขบวนเสด็จ บริเวณลานหน้าห้างสยามพารากอน เหตุเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
คดีนี้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษายกฟ้อง ม.112-ม.116 ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และพวก รวม 7 คน กรณีทำโพลสำรวจความคิดเห็น “คุณคิดว่า ขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่” บริเวณห้างสรรพสินค้าพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2565
ศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 1-2 การกระทำเพียงการตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนเสด็จ ข้อความไม่ได้มุ่งถึงบุคคลใดไม่มีพระนามของสมาชิกราชวงศ์ จึงไม่ใช่การกระทำที่เข้าองค์ประกอบ มาตรา 112
จากทางนำสืบจำเลยทั้งหมดไม่ได้มีการปราศรัยที่เป็นการหมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษัตริย์
แม้จำเลยที่ 1-2 จะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูสามนิ้วก็เป็นการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอาจมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เมื่อการกระทำของจำเลยอยู่ภายใต้ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ทั้งทางนำสืบไม่ปรากฏถึงความวุ่นวายที่จะก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ หรือทำให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116 ด้วย
ศูนย์ทนายความฯระบุเพิ่มเติมว่า คดีดังกล่าวมีจำเลย 7 คน ได้แก่ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์, ใบปอ, ฐากูร, วรเวช, บีม, วรัณยา แซ่ง้อ, แบม อรวรรณ โดยก่อนหน้านี้มี บุ้ง เนติพร เป็นจำเลยด้วย แต่ภายหลังจากเสียชีวิตลงหลังจากถูกเพิกถอนประกันคดีนี้ ศาลจึงจำหน่ายคดีในส่วนของเนติพรออกไป
คดีนี้ยังเป็นคดีที่ “ใบปอ” และ “บุ้ง เนติพร” ถูกเพิกถอนประกันในปี 2565 และประท้วงอดอาหารเป็นเวลา 64 วัน ก่อนได้รับสิทธิประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี ต่อมาในปี 2566 “แบม” ได้ถอนประกันตนเอง พร้อมกับ “ทานตะวัน” ที่ขอถอนประกันในอีกคดีหนึ่ง เพื่อประท้วงความอยุติธรรมของศาล และทวงคืนสิทธิประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมือง โดยประท้วงอดอาหารทิ้งสิ้น 53 วัน
ปี 2567 เนติพรถูกเพิกถอนประกันเป็นครั้งที่ 2 ได้ประท้วงอดอาหารและเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในวันที่ 14 พ.ค.2567
สำหรับคดีนี้มีระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ สมาชิกกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีที่ สน.ปทุมวัน ในข้อหาตามมาตรา 112 และ 116 พร้อมกับเจ้าพนักงานตำรวจที่เป็นผู้กล่าวหาในข้อหาอื่นๆ
ผ่านมากว่า 4 ปี ในชั้นศาลมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวม 15 นัด ก่อนที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ (6 ก.ค.) โดยพิพากษายกฟ้อง