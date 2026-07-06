ศาลรับฟ้อง คดี CEO อาหารเสริมชื่อดัง กับพวก ปลอมเอกสาร เปลี่ยนตัวกก.บริษัท ตั้งพรรคพวกนั่งแทน

ศาลประทับรับฟ้อง คดี CEO อาหารเสริมชื่อดัง กับพวก ปลอมลายเซ็น เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ตั้งพรรคพวกตัวเองนั่งแทน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ศาลแขวงพระนครเหนือมีคำสั่งประทับรับฟ้องในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2367/2569 ระหว่าง นาย พ. เป็นโจทก์ และ นาย ด. ผู้ก่อตั้งแบรนด์อาหารเสริมชื่อดัง เป็นจำเลย ในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม หลังพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมีมูลความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 268 ประกอบมาตรา 83 และ 91 โดยวันนี้ นาย ด. เดินทางมาศาลและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สืบเนื่องจากโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย กับพวก รวม 4 คน มีพฤติการณ์ร่วมกันจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ ทั้งคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1), รายการแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ.4), เอกสารกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.) และหนังสือมอบอำนาจ เพื่อนำไปใช้แสดงต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีการปลอมแปลงลายมือชื่อของโจทก์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ ให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทจำกัด (บจก.) แห่งหนึ่ง (ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันโรค การรักษาโรคสำหรับคนและสัตว์) แล้วแต่งตั้งกลุ่มพวกของจำเลยเข้าดำรงตำแหน่งแทน สร้างความเสียหายให้แก่โจทก์และบุคคลอื่น ทั้งนี้ ศาลนัดพร้อมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น.
แหล่งข่าวเปิดเผยกับ “มติชนออนไลน์” ว่า ก่อนศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องในคดีนี้ ศาลอาญาเคยมีคำสั่งประทับรับฟ้อง นาย ด. เป็นคดีดำที่ อ.3872/2566 ไว้พิจารณาแล้วอีกคดีหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการโอนหุ้นในบริษัท (ที่ประกอบกิจการด้านอาหารเสริมชื่อดัง) ของหุ้นส่วน ไปเป็นของบุคคลอื่น ที่เป็นลูกน้องตนเอง โดยมีมูลค่าความเสียหายของหุ้นที่ถูกโอนไปสูงกว่า 15 ล้านบาท