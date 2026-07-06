เฮ้ง สั่งเชือด 22 สิ่งปลูกสร้าง รุกหาดฟรีด้อม ภูเก็ต ปิดประกาศ สั่งรื้อทันที
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ ตามมาตรา 25 บริเวณหาดฟรีด้อม จ.ภูเก็ต แจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 22 รายการ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เพื่อเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับมาเป็นสมบัติของประชาชน
นายสุชาติกล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจัง เด็ดขาด และต่อเนื่อง โดยย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ จะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มทุนเข้าครอบครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไป ทุกกรณีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อทวงคืนผืนป่าและที่ดินของรัฐกลับคืนสู่ประชาชน พร้อมพัฒนาพื้นที่หาดฟรีด้อมให้เป็นป่านันทนาการและพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” นายสุชาติกล่าว
ด้านนายนิกรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา เพื่อให้ผู้ครอบครองพื้นที่รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินรวม 22 รายการ พร้อมออกจากพื้นที่ภายในกำหนด
หากผู้ครอบครองไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรมป่าไม้จะเข้ารื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมาย และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กระทำผิดทั้งหมด โดยการอุทธรณ์คำสั่งไม่เป็นเหตุให้ระงับการบังคับใช้ เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนออกคำสั่ง กรมป่าไม้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว แต่เมื่อพิจารณาแล้ว พยานหลักฐานยังไม่สามารถหักล้างผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ จึงมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เพื่อยืนยันหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติไม่ให้ถูกบุกรุกอีกต่อไป