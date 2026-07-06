10 อบต. รายได้รวมมากที่สุด ปี 2568 สมุทรปราการ เหมา 7 อันดับ เกือบ 5,000 ล้านบาท
สมุทรปราการ – คลังสารสนเทศรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (PRT) ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าด้วย 10 อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุด ปีงบประมาณ 2568 สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ โดยอ้างอิงข้อมูลรายไดเ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้
อันดับที่ 1 อบต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 1,123 ล้านบาท
อันดับที่ 2 อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 731 ล้านบาท
อันดับที่ 3 อบต.มาบยางพร จ.ระยอง รายได้รวม 769 ล้านบาท
อันดับที่ 4 อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 767 ล้านบาท
อันดับที่ 5 อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 636 ล้านบาท
อันดับที่ 6 อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 595 ล้านบาท
อันดับที่ 7 อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี รายได้รวม 588 ล้านบาท
อันดับที่ 8 อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 480 ล้านบาท
อันดับที่ 9 อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต รายได้รวม 467 ล้านบาท
อันดับที่ 10 อบต.หนองปรือ จ.สมุทรปราการ รายได้รวม 412 ล้านบาท
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า อบต. ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ติด 7 อันดับใน 10 รายได้รวมมากที่สุด มีรายได้รวมทั้งหมด (7 อันดับ) กว่า 4,807 ล้านบาท