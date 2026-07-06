รวบ ‘หนุ่มกิมจิ’ ซุกไอซ์ใส่กางเกงใน ส่งให้เพื่อน ลอบนำกลับไปขายเกาหลีใต้

สตม.แกะรอยรวบ โอปป้า คาคอนโดย่านบึงกุ่ม หนีหมายแดงอินเตอร์โพล ซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ และ พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ช่วยราชการ บก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.
นำกำลังชุดปฏิบัติการ ศปชก.สตม. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และทางการสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันจับกุมตัว นาย KIM JIN DEOK สัญชาติเกาหลีใต้ ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากล (INTERPOL Red Notice) ในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) เข้าสู่เกาหลีใต้ น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 131 ล้านวอน (ประมาณ 3 ล้านบาท)
สืบเนื่องจาก นาย KIM JIN DEOK พร้อมกับพวก ได้ร่วมกันเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดจำนวนดังกล่าว จากนั้นได้ใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในกางเกงในชั้นใน อำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้น ก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดนั้น บินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมา ส่วนตัวนาย KIM JIN DEOK รู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้ จึงได้หลบหนีกลับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย และถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลก
ต่อมาจากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ไทย พบเบาะแสว่าผู้ต้องหารายนี้กบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งพบนาย KIM JIN DEOK ปรากฏตัว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบหนังสือเดินทาง ปรากฏว่าเป็นบุคคลเดียวกันตามหมายแดงจริง และพบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว (Overstay) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวพร้อมแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายไทย และเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมาย พร้อมขยายผลทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่เหลือต่อไป