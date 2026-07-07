หญิงวัย 65 กลับจากหาหมอ เจอบ้านถูกไฟไหม้วอด 1 คูหา โชคดีน้องชายป่วยอัมพฤกษ์หนีรอดหวุดหวิด คาดต้นเพลิงอาจมาจากปลั๊กไฟ
เวลา 10.15 น. วันที่ 7 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุคคโล รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยเจริญนคร 63 (ซอยวัดบุคคโล) ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตราษฎร์บูรณะ เข้าตรวจสอบและระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันหลายคูหา โดยเพลิงลุกไหม้ภายในบ้านเลขที่ 124 เจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากบริเวณชั้นล่างของอาคาร ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วเต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงเร่งวางสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการสอบถาม น.ส.ดวงใจ อายุ 65 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนเดินทางไปพบแพทย์ เมื่อกำลังจะกลับถึงบ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านแจ้งว่าบ้านเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเดินทางมาถึงพบว่าไฟกำลังลุกไหม้อยู่แล้ว
เจ้าของบ้านกล่าวต่อว่า ขณะเกิดเหตุ น้องชายซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจนมีอาการอัมพฤกษ์ แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พยายามหลบหนีออกจากบ้านได้ทัน จึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยน้องชายเล่าว่า ก่อนเกิดเพลิงไหม้สังเกตเห็นประกายไฟพุ่งออกมาจากปลั๊กไฟบริเวณชั้นล่างของบ้าน ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าปลั๊กไฟจุดใดเป็นต้นเหตุ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ โดยจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในอาคาร
สำหรับความเสียหาย เบื้องต้นพบว่าอาคารได้รับความเสียหายหนักจำนวน 1 คูหา และทรัพย์สินภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินของเจ้าหน้าที่