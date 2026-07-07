สุนัขตำรวจ K-9 ลงพื้นที่ตรวจสัมภาระผู้โดยสารเดินทางไปออสเตรเลียแล้ววันแรก
เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 7 กรกฎาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. สั่งการให้ ฝพ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผกก.กก.สุนัขตำรวจ พ.ต.ท.อภิวัฒน์ จุลวงศ์ สว.กก.สุนัขตำรวจ พ.ต.ท.ภาสพงศ์ คล้อยอรุณ สว.กก.สุนัขตำรวจ พ.ต.ต.ประภาสน์ กรุดทรัพย์ สว.กก.สุนัขตำรวจ ร.ต.อ.ยุทธนา ชาชุมวงค์ รอง สว กก.สุนัขตำรวจ พร้อมกำลัง 2 นาย สุนัข ตรวจค้นหายาเสพติด 2 สุนัข เจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เที่ยวบิน TG 461 สายการบินไทยปลายทาง เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียเวลา 08.10 น. ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ภายหลังกระทรวงคมนาคมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะออกกฎแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุม เช่น ห้ามรับหิ้วสิ่งของซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่เครื่องเอกซเรย์เพิ่มเติม การยกระดับด้านการข่าว และการเพิ่มสุนัข K9 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ